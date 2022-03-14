Kosova Başbakanı: Rus baskısı ve nüfuzu nedeniyle "Balkan Altılısı" tehlike altında

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Balkan Altılısı" olarak bilinen 6 ülkenin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan), Rus baskısı nedeniyle tehlike altında olduğunu savundu.

Milliyet'ten Fatma G. Kabasakallı'ya konuşan Kurti, Belgrad’ın ve Bosna’daki Sırpların çatışmayı bölgeye yaymak için Kremlin tarafından kullanabileceğini iddia etti.

Kurti, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile NATO üyeliği talebini de yineledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısını başından beri kınadıklarını belirten Kurti, “Ancak Sırbistan’ın Nis şehrinde Rus İnsani Merkezi, Belgrat’ta Sputnik’in bölgesel merkezi var. Bosna’daki Sırp entitesi de Kremlin’in vekili rolünü oynuyor. Sırbistan’ın ve Bosna’daki Sırp entitesinin çatışmayı yaymak için Kremlin tarafından kullanılabileceğine inanıyorum. Çünkü onlar, şiddetli bir nüfuz kurma amaçlı bölünmeyi tetikleyen yeni bir Yalta Konferansı üretmek istiyor. Bu yüzden, bence genel olarak Batı Balkan Altılısı fakat özellikle de Kosova, tehlike altında” dedi.