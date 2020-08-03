Kosova Başbakanı Hoti'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Kosova Başbakan Avdullah Hoti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hafif bir öksürük dışında bir belirtisinin olmadığını ifade eden Hoti, 2 hafta boyunca ev izolasyonunda olacağını açıkladı.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını akşamın geç saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başbakan Hoti, "Bugün Covid-19 için test yaptırdım ve test sonucum pozitif çıktı. Çok hafif bir öksürük dışında başka bir belirtim yok. Bu geceden itibaren önümüzdeki 2 hafta boyunca izolasyonda olacağım. Çalışmalarımı evden yürüteceğim" ifadelerine yer verdi.

Kosova'da diğer siyasiler de COVID-19'dan etkilendi. Bunların arasında muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) lideri ve eski meclis başkanı Kadri Veseli ve Kosova Meclisi'nin bir kaç milletvekili koronavirüse yakalandı. İktidardaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başkanı İsa Mustafa Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Temmuz ayı başlarında koronavirüs bulaştığını açıkladıktan sonra COVID-19'dan iyileştiğini açıkladı.

Son verilere göre, 2 Ağustos itibariyle Kosova'da 8 bin 799 Koronavirüs vakası kaydedildi. Bunlardan 249 hasta öldü ve 4 bin 863 hasta iyileşti. Kosova’da son günlerde vaka sayısı 230 ile 260 arasında değişiyor. (İHA)