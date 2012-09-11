Kosova artık 'tam bağımsız'

Kosova'yı yöneten Batılı güçler, ülke üzerindeki uluslararası idarenin son bulduğunu açıkladı.

Kosova, tek yanlı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ettiği 2008'den bu yana, 23 AB ülkesiyle ABD ve Türkiye'den oluşan bir grubun yönetimi altındaydı.

ABD Başkanı Barack Obama, bugünün, önemli ilerlemeler kaydetmiş olan Kosova açısından tarihi nitelik taşıdığını bildirdi.

Ancak Sırbistan, Kosova'nın tam bağımsız olduğu açıklamasını, "anlamsız" diye niteledi. Sırbistan, Kosova'nın ülkeden ayrılmış olmasını tanımıyor ve bölgeyi hala Sırbistan'ın bir parçası olarak görüyor.

Kosova'daki en yüksek düzeydeki uluslararası temsilci olan Hollandalı diplomat Pieter Feith, Arnavutça yaptığı konuşmada, "Kosova üzerindeki idaremiz sona erdi. Uluslararası Yönetim Grubu, Kosova'nın bağımsızlığı üzerindeki gözetim dönemine son verilmesini kararlaştırdı." dedi.

Kosova Başbakanı Haşim Taci de, kararın Kosova açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Taci, "Bu, Kosova açısından bir uluslararası başarıdır ve uluslararası topluluğun bize saygı gösterdiğini ortaya koymaktadır." dedi.

Başbakan Taci, daha yapılması gereken işler olduğunu, herşeyden öte, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukta olan ve Arnavut yönetimin kontrolü dışında bulunan Sırpların, Kosova'nın diğer topluluklarıyla bütünleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Şimdiye dek aralarında ABD ve çoğu AB ülkesinin de bulunduğu 90'ı aşkın ülke Kosova'yı tanıdı. Rusya, Gürcistan ve Çin ise Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya yanaşmıyor; kimi çevreler bu tanımanın kendi ülkelerindeki ayrılıkçı hareketleri cesaretlendirebileceğini düşünüyor.

BBCTürkçe