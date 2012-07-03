Kosova artık tam bağımsız

Yaklaşık 4,5 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kosova’nın egemenlik hakları üzerindeki kısıtlamalar, Uluslararası Yönlendirme Grubu’nun son kez toplanmasıyla kaldırıldı.

Bazı AB ülkeleri ile ABD ve Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülkenin temsilcilerinden oluşan Uluslararası Yönlendirme Grubu'nun bugün Viyana'da yapılan son toplantısında Kosova'nın bağımsızlığı resmen ilan edildi. Grup'tan yapılan açıklamada Kosova'nın eylül ayında tam olarak egemenlik haklarına kavuşacağı belirtildi. Ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 4,5 yıl öncesinden bu yana gereken koşulları yerine getirdiği ve ‘gözetimli bağımsızlığın' tam bağımsızlığa dönüşmesinin önünü açtığı ifade edildi. Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger, böylelikle ülkenin uluslararası bir organ tarafından gözetlenmesi sürecinin sona erdiğini söyledi. “Gözetimli bağımsızlık” döneminde Uluslararası Yönlendirme Grubu'na mensup ülkeler, Kosova'daki sivil temsilci aracılığıyla yasalar ve hükümet kararları üzerinde söz sahibi olabiliyordu.

'Sırada NATO ve AB var'

Toplantıya katılan Kosova Başbakanı Haşim Taçi, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, bu karara imkân tanıyan uluslararası ortaklarla işbirliğinin övgüye değer olduğunu belirtti. Taçi, ülkesinin uzun dönemli hedeflerinin NATO ile Avrupa Birliği'ne üye olmak olduğunu dile getirdi. Uluslararası Sivil Temsilci Pieter Feith ise ülkedeki görevlerinin sona erdiğini belirterek, “Kosova'ya ülkenin tam bağımsızlığını güvence altına alabilecek gerekli anayasal değişiklikleri yapmak amacıyla yeşil ışık yaktık” dedi. Ancak bu karar, görev süresi 2014 yılına kadar uzatılan Kosova'daki hukuk misyonu EULEX ile NATO Kosova Gücü KFOR'un ülkedeki konumunda herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova dünya üzerinde 86 ülke tarafından tanınırken, Sırbistan, Çin ve Rusya tarafından tanınmıyor. Öte yandan Kosova sınırlarında yaşamını sürdüren Sırp azınlık da Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Uluslararası Yönlendirme Grubu'nun Kosova'daki ofisinin eylül ayında kapatılması, ardından da 10 Eylül'de Kosova'nın tam bağımsızlığının kutlanması bekleniyor. (Deutsche Welle)