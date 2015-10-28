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Kosova, AB üyeliği yolunda ilk adımı attı

Kosova Başbakanı İsa Musa: AB’ye üyelik yolu mühürlendi

28 Ekim 2015 09:02

Kosova ve Avrupa Birliği arasında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir anlaşma imzalandı. Bu gelişme Kosova’nın üyeliği yolundaki ilk adım olarak görülüyor.

Kosova Başbakanı İsa Musa, anlaşmayla “Kosova’nın AB’ye üyelik yolunun mühürlendiğini” söyledi.

Sırp güçleri ve Kosovalı Arnavut isyancılar arasındaki çatışmaların ardından Kosova 2008’de Sırbistan’dan ayrılmıştı.

Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan, Ağustos’ta bu ülkeyle ilişkilerini normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalamıştı.

AB, Sırbistan’ın birliğe üyeliği için Kosova’yla böyle bir anlaşma imzalamasını şart koşmuştu.

Avrupa Birliği’nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kosova’yla imzalanan İstikrar ve Ortaklık anlaşmasının hem Kosova’nın hem de bölgenin istikrar ve refahına önemli bir katkıda bulunacağını söyledi.

İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, birlik üyeliği yolundaki ilk ana adım olarak görülüyor.

Bu anlaşmayla söz konusu ülkelerin insan hakları ve yargı gibi yönetişim ve sivil toplum normlarının AB standartlarına getirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşma ayrıca, ticari ilişkilerin güçlendirilmesini ve aday ülkelerin AB yardımı karşılığında pazarlarını birliğe açmalarını öngörüyor.

 

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