-''KOSMOS' VE ''BAL'' BOSNA'DA SARAYBOSNA (A.A) - 25.07.2010 - Avrupa'nın en başarılı film festivallerinden biri olmaya aday Saraybosna Film Festivalinde Türk filmleri ''Kosmos'' ve ''Bal'', Bosnalı sinemaseverlerle buluştu. Bosna-Hersek'in en başarılı film yönetmenlerinden Oscar ödüllü Danis Tanoviç'in ''Circus Columbia'' filminin dünya prömiyeriyle önceki gün başlayan 16. Saraybosna Film Festivalinde izleyiciyle buluşacak 5 Türk filminden ilk olarak Reha Erdem'in yönetmenliğini yaptığı ''Kosmos'' filminin gösterimi yapıldı. Saraybosna Halk Tiyatrosu salonunda izleyiciyle buluşan filme Bosnalı sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. ''Mucizeler ortaya koyan bir hırsızın hikayesi''nin anlatıldığı bu filmin gösterimi, festival kapsamında geçen yıl Balkanlar'da çekilen en başarılı filmlerin yer aldığı ''In Focus'' etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluştu. -''BAL'' FİLMİ DE İZLEYİCİYLE BULUŞTU- 60. Uluslararası Berlin Film Festivalinde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun ''Altın Ayı'' ödülü aldığı ''Bal'', festivalde ''Kosmos''tan sonra gösterilen ikinci Türk filmi oldu. Festivalin ''Açık hava'' programı filmin gösterimi, yağmur nedeniyle Zetra Spor Salonunda gerçekleşti. Yönetmen Kaplanoğlu'nun Bosnalı sinemaseverlerle birlikte izlediği ''Bal'' filmine yoğun ilgi gösterildi. 31 Temmuza kadar devam edecek 16. Saraybosna Film Festivalinde Türkiye'yi Yağmur ve Durul Taylan'ın yönettiği, senaryosu tiyatrocu Engin Günaydın'a ait ''Vavien'' filmi temsil edecek. Festivalde ayrıca, ''Kamerayla İzdivaç'' ve ''Kars Öyküleri'' adlı Türk filmleri de izleyiciyle buluşacak. Romanyalı yönetmen Cristi Puiu başkanlığındaki festivalin bu yılki jüri üyeleri arasında, Türk sinemasının genç oyuncularından Saadet Işıl Aksoy da yer alıyor.