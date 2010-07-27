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Dünya

KOŞMAK KİLO KAYBETTİRMİYOR ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 18:15

-KOŞMAK KİLO KAYBETTİRMİYOR ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Fazla kilolardan kurtulmak için koşmanın pek de işe yaramadığı öne sürüldü. İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, birçok ünlüyü antrenörlük yapan Londralı Greg Brookes, koşmanın kilo vermeyi sağladığının sadece eski ve yanlış bir inanıştan ibaret olduğunu iddia etti. Birçok kişinin başlarda kilo verdiğini söyleyen Brookes, "Koştukça kendini bir sonraki koşuya hazırlayan vücut, daha fazla yağ depolama eğilimi gösteriyor" dedi. Sadece koşarak kilo vermenin mümkün olmadığını ifade eden Brookes, olağanüstü bir mekanizma olarak nitelendirdiği vücudun kendini her koşula adapte edebildiğini de vurguladı. Brookes, "Koşmak için ne kadar çok zaman harcarsanız o kadar iyi bir kondisyona sahip olursunuz. Bu nedenle daha az enerji kullanır ve daha az kalori yakarsınız" açıklamasında bulundu.

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