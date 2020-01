Köşk sitesinde Abdullah Gül'ün Gezi sözlerine sansür tartışması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ABD'de Gezi Parkı eylemlerine dair söylediği sözlerin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde sansürlenip sansürlenmediği tartışma yarattı. Cumhuriyet gazetesi, manşetinden "Köşk'ten Gül'e 'Gezi' sansürü" başlığıyla Gül'ün tüm konuşmasının yer verildiği sitede "gurur duyarım" ifadesinin çıkarıldığını savundu. Site, Gül'ün Gezi Parkı'na dair sorulan soruya verdiği yanıtta kullandığı "gurur duyarım" ifadesine yer vermezken, ilgili yanıtın devamında sarf ettiği "Türkiye’yi nereden nereye getirmişiz diye övünürüm" ifadesine yer verdi.

Abdullah Gül, ABD'de Merrill Lynch tarafından düzenlenen çalışma kahvaltısında yaptığı konuşma ardından Gezi Parkı eylemleri hakkında kendisine sorulan bir soruya "Bir açından, bu olayların başlangıcıyla ilgili gurur da duyarım" dedikten sonra gurur duymasının sebebini anlattı. "10-15 sene önce Türkiye'nin hangi gündemlerle dünya kamuoyuna geldiğini" hatırlatan Gül, "Türkiye’yi nereden nereye getirmişiz diye övünürüm" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde ise Gül'ün ilk "gurur duyarım" sözlerine yer verilmezken, nedenleri ardından kullandığı "övünürüm" ifadesi sitede yer buldu.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde “Türk Ekonomisinin Makro Göstergeleri ve Temelleri Son Derece Güçlü ve Sağlıklıdır” başlığıyla yayımlanan metnin ilgili kısmı şöyle:

Soru: Gezi protestolarından nasıl bir ders çıkardı AK Parti Hükümeti? Nasıl, ne şekilde yorumlanmalı bu?

Cumhurbaşkanı Gül: “Şimdi tabi tüm televizyonlar çok gösterdiği için eminim ki sizin de kafanızda bir sürü sorular oluşmuştur, Gezi Parkı dediğimiz veya Taksim’deki olaylarla ilgili. Önce şunu gayet objektif olarak bilmenizi isterim. Bu olaylar neye benzeyen olaylardır?

(Gül'ün konuşmasındaki "Aslında bir açından, bu olayların başlangıcıyla ilgili gurur da duyarım. Çünkü şundan dolayı" cümlesi Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan ilgili metinde yer almadan konuşma şöyle devam ediyor - T24)

Türkiye’yi bilenler tanıyanlar, 10-15 yıl önce Türkiye hangi gündemler ile dünya kamuoyuna gelirdi veya Türkiye’nin problemleri neydi, bugün ise Türkiye’nin problemleri nedir diye baksınlar. İstanbul’daki olayların başlangıcı aynı Washington’da, Londra’da, New York’ta olduğu gibi çevre bilinci, şehrin yapılmasıyla ilgili, buraya bu bina yakışır yakışmaz kaygıları ile ortaya çıkan bir olay. Bu tip problemler başta demokratik ülkelerin, gelişmiş ülkelerin problemleri. Türkiye’nin problemleri buna benzer problemler haline geldi. Önce bunun bilinmesini isterim. Türkiye’nin problemleri, bu gösteriler, cinayetler, çok büyük işsizlikler, çok büyük anti-demokratik uygulamalar veyahut da diktatörlükle, otoriterlikle ilgili değil. New York’ta da Washington’da da göreceğiniz benzer sebeplerle başlayan olaylar. Önce bunu bilmenizi isterim. O bakımdan da demek ki Türkiye’yi nereden nereye getirmişiz diye övünürüm. Dolayısıyla işin bu safhası ile ilgili zaten mesajları aldığımızı ilk gün söyledik. Hükümet de söyledi ve o doğrultuda zaten planlarını, projelerini revize etti. Ama büyük bir ülkede, 75 milyona, 80 milyona yaklaşan bir ülkede şüphesiz ki çeşitli radikal akımlar var. Bu radikal akımlar bunu bir fırsat bilerek, bunun üzerinden daha sonra birçok illegal gösteri yapmaya başladı. Zaman zaman yine oluyor. Bunlarla ilgili de gerekli tedbirler alınıyor ve bunlarla da gerekli mücadele yapılıyor. Şunu da hatırlatmak isterim; orada da aslında toleranslı olunmasını söylerseniz, şimdi 5. Cadde’de, şurada birkaç yüz kişi toplansa, caddenin ortasında da lastikler yaksa, bu yolu da tıkıyorum ben dese, bunu bazen gündüz yapsa bazen de gece saat 10’da yapsa, New York polisi ne yapar? Ne yaparsa onu yapıyor İstanbul polisi de.”

NOT: T24, Cumhuriyet gazetesinden ilgili haberi aldıktan sonra "Köşk'ün sitesinde Gül'ün 'Gezi'yle övünürüm' ifadesi de yer aldı" başlığıyla yayımladığı verisyonunda eksik düzeltme yapmıştır. Facebook hesabından habere dair uyarıda bulunan Ferdan Ergut'a teşekkür ederiz.