Köşk'ün en güçlü adayı Erdoğan

T24 - İKSARA Araştırma Şirketi'nin araştırmasına göre CumhurbaşkanıAbdullah Gül'den sonra halkın yüzde 36'sı Köşk'te Başbakan Erdoğan'ı görmek istiyor. Başbakan'a muhalefet partilerinin tabanından da destek var.



İKSARA Araştırma Şirketi, yeni yılın ilk anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini irdeledi. TÜİK verilerine dayanarak seçilen sokak adreslerinden GSP örneklem belirleme yöntemiyle yapılan araştırmada, 81 ilden 2 bin 55 kişiyle yüz yüze görüşüldü. 29 Aralık 2011 ile 6 Ocak 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Akşam'da yayınlanan anketten çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle:



Açık uçlu yöneltilen 'Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sonrası kimin Cumhurbaşkanı olmasını istersiniz? sorusuna katılımcıların yüzde 36'sı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. 'Fikrim yok' diyenler ise yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı. Bu oranı, yüzde 6 ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yüzde 5 ile CHP Genel Bşkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Köşk'te görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.



Katılımcıların partilere göre dağılımına bakıldığında Erdoğan'ın tüm parti seçmenlerinden destek aldığı görüldü. Buna göre, AK Partililerin yüzde 65'i, MHP'li seçmenin yüzde 17.83'ü, CHP'li ve BDP'li seçmenlerin yüzde 7.1'i, 'Başbakan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' cevabını verdi.



Araştırmada, 'Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi kaç yıl olmalıdır? sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 38'i '7 yıl', yüzde 40'ı '5 yıl' dedi. Bu oranı yüzde 22 ile 'Bilmiyorum' diyenler izledi. Parti dağılımına bakıldığında ise '7 yıl' diyen AKP'lilerin oranı yüzde 59, '5 yıl' diyen AKP'lilerin oranı ise yüzde 23 olarak belirlendi. CHP seçmeninin yüzde 66'sı, MHP seçmeninin yüzde 51'i, BDP seçmeninin de yüzde 62'si Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin 5 yıl olması gerektiğini düşünüyor.

Arınç sürprizi



Araştırmada AKP'li seçmenlere 'Başbakan Erdoğan'dan sonra AKP Genel Başkanlığı'na kimin gelmesini istersiniz? diye soruldu. Yüzde 20.28'i 'Fikrim yok' cevabını verirken, yüzde 18.04'ü Bülent Arınç, yüzde 14.51'i Abdullah Gül, yüzde 7.26'sı Ali Babacan, yüzde 5.23'ü Cemil Çiçek, yüzde 5.2'si ise Ahmet Davutoğlu ismini verdi.





