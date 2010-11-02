-KÖŞK'ÜN BÜTÇESİ 116,9 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, 2011 bütçe ödeneklerimizin hatırı sayılır bir kısmının, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şahıslarında Türkiye'nin en güçlü ve saygın bir biçimde temsilini sağlayan yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine, Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin bakım, onarım ve yenilenmesine ve düzenli personel giderlerine tahsis edildiğini bildirdi. İsen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı makamının hizmetlerinin temsil ve idare görevinde asla zafiyet kabul etmeyeceğini vurguladı. Bu hizmetlerin binlerce yıllık devlet geleneğinin onuruna ve milletin değerlerine yakışır tarzda ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte icra edildiğini söyleyen İsen, 2011 mali yılı bütçesi için öngörülen miktarın 116 milyon 900 bin TL olarak belirlendiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek temsil makamında bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öncü, moral verici, motive edici ve vizyon koruyucu kişiliğiyle yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İsen, ''Zira çağımız gerçekten sürat çağıdır ve bu tempoyu yakalayabilenlerin ayakta kalma şansı vardır'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün görevde bulunduğu sürede 64 ayrı yurt dışı seyahatinde bulunduğunu, resmi erkan dışında 86 akademisyen ile 2 bin 242 işadamının da kendisine gezilerde eşlik ettiğini anlatan İsen, yurt dışı seyahatlerde Gül'ü takip eden basın mensubu sayısının ise sadece 2010 yılında yüzü aştığını dile getirdi. İsen, Cumhurbaşkanı Gül'ün 46'sı resmi ziyaret, 45'i ise toplantı zirve ve çalışma ziyareti gibi vesilelerle toplam 91 yabancı devlet başkanını Çankaya ve Tarabya Köşklerinde ağırladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül'ün bugüne kadar 114 ayrı iç seyahat gerçekleştirdiğini bugün de Hatay ve Osmaniye'de temaslarda bulunduğunu belirten İsen, ''Bunlara Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği rutin hukuki işlemleri ve idari faaliyetleri de eklediğinizde, neredeyse bazı günler çift mesaiye varan bir çalışma ortamından söz edilebilir'' dedi. Ekonomik içerikli seyahatlerde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun verilerine göre işadamlarının 13 binden fazla iş görüşmesi yaptığına işaret eden İsen, bu görüşmeler sonucunda 20 milyar doları aşan bir ek iş potansiyelinin ortaya çıktığını belirtti. Bu gezilerin orta ölçekli Türk firmaları ile küresel ölçekli büyük firmalar arasındaki bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı açısından da yararlı olduğunu vurgulayan İsen, Türk girişimcilerin yurt dışında karşılaştıkları engellerin, beklenmeyen sorunların Cumhurbaşkanı Gül'ün referansıyla birinci elden çözüldüğünü, bunun da Türkiye'nin milli hasılasına ve itibarına katkı sağladığını söyledi. İsen, ''Artık Türkiye'nin komşularıyla sorun yaşayan değil, çözüm bulan; sulhu yurtta olduğu gibi cihanda da bayraklaştıran bir ülke olarak sergilediği yükseliş hem bölgesinde hem de küresel çapta takdir toplamaktadır'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün diplomatik çalışmaları hakkında da bilgi veren İsen, Türkiye'nin milli hasılasını ve itibarını büyüten bu girişimlerin, Cumhurbaşkanı Gül'ün çalışma arkadaşlarına ve vatandaşlara yaptığı yönlendirmelerle devam edeceğini kaydetti. -YURT DIŞI GEZİLERLE KONUKLARIN HARCAMALARI- İsen, 2011 bütçesinde Çankaya, Tarabya ve Okluk yerleşkelerinin, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hizmet binalarını güçlendirme işlemleri başta olmak üzere restorasyon, çevre düzenleme ve teknik alt yapı iyileştirme çalışmalarına öncelik verileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül'ün yurt içi seyahatlerinin gelecek yıl da aynı tempoda sürmesinin planlandığını bildiren İsen, bu seyahatlerinden bütçe harcama kalemlerinden birini oluşturduğunu dile getirdi. İsen, sayısı ve önemi gittikçe artan yurt dışı etkinliklerinin de 2011 bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yurt dışı gezileriyle yabancı devlet başkanlarının ziyaretlerinde oluşan harcamaların büyük bir kısmının Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılandığını hatırlatan İsen, ancak 2011 yılı bütçesiyle birlikte bu harcama kalemlerinin Dışişleri Bakanlığı bütçesinden Cumhurbaşkanlığı bütçesine geçtiğine dikkati çekti. -''TASARRUF İLKELERİNE TİTİZLİKLE UYULARAK HAZIRLANDI''- Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal sorumluluk projelerine verdiği önemi vurgulayan İsen, gerek Cumhurbaşkanı Gül'ün gerek eşi Hayrünnisa Gül'ün yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İsen, Cumhurbaşkanlığı makamının hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için kaynakların verimli ve akılcı bir anlayışla kullanılması gerektiği bilinciyle çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, 2011 yılı bütçesinin tasarruf ilkelerine titizlikle uyularak hazırlandığını söyledi. İsen, şunları kaydetti: ''2011 bütçe ödeneklerimizin hatırı sayılır bir kısmı, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahıslarında Türkiye'nin en güçlü ve saygın bir biçimde temsilini sağlayan yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine, Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin bakım, onarım ve yenilenmesine ve düzenli personel giderlerine tahsis edilmektedir.''