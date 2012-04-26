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Köşk'ün atadığı Giresun Üniversitesi rektörüne hükümetten tepki

AKP, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar'ın ideolojik öncelikler ve intikam duygusuyla tasfiye operasyonu yaptığını açıkladı

26 Nisan 2012 17:22

 

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, ''Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar'ın göreve gelir gelmez ağır bir ideolojik yaklaşım sergilemeye başladığını ve üniversitede tam anlamıyla kıyım yaptığını'' ileri sürdü.
 
''Giresun Üniversitesi'ne ve Giresun Üniversitesi'nin gelişimine çok büyük zararlar verecek şekilde baskıcı bir anlayışla yüksek okul müdürleri, rektör yardımcıları ve bölüm başkanlarının bir gecede görevden alındığını'' belirten Canikli, şu ifadeleri kullandı:
 
''Böyle bir kıyım üniversite camiasında eşine az rastlanan bir olaydır. Bu kıyım Giresun'un akademik ve kültürel geleceğini olumsuz yönde etkileyecek acımasız bir kıyımdır. Böyle bir anlayışın bilim dünyasında yeri yoktur.
 
İdeolojik öncelikler ve intikam duygusuyla yapıldığını düşündüğümüz bu tasfiye operasyonunu kınıyoruz. Haksız yere görevlerinden alınan tüm akademisyenlerin en kısa zamanda görevlerine iade edilerek yapılan yanlıştan geri dönülmesi gerekir. Akademik özgürlüğe ve akademik iklime yakışmayan bu siyasi kadrolaşmayı üniversite özgürlükleri açısından çağdışı buluyoruz.
 
Giresun Üniversitesi'nin bu tür ideolojik atama haberleriyle değil, bilimsel başarılarla gündeme gelmesini temenni ediyoruz.''
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Mart’ta Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Aygün Attar'ı atamıştı.

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