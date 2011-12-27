Köşk'ten ustalara büyük ödül

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Bakanlar da törendeydi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödüllerin bu yılki sahipleri sanat tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice, edebiyat dalında Sezai Karakoç, eleştiri dalında Doğan Hızlan ve geleneksel sanatlar dalında hattat Hasan Çelebi oldu. Ödüller hizmet ve eserleriyle Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan ve Türkiye'nin kültür ve sanatını yüceltmeye çalışan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu kişileri veya kurumları devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla veriliyor. Karakoç, mazereti sebebiyle törene iştirak etmezken diğer üç isim alkışlarla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den plaketlerini aldı. Törenin sunuculuğunu yapan Kenan Işık, Karakoç'un "Ey Sevgili'' adlı şiirini okudu. Ödüllerin takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül tarafından davetlilere resepsiyon verildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, törende yaptığı konuşmada devletlerin, milletlerin güvenli bir şekilde yollarına devam etmesi için sanatkârların, düşünürlerin, fikir adamlarının, aydınların kılavuzluğuna daima ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Gül, zaman zaman siyasetçilerin ve devlet adamlarının konjonktürden etkilenebildiğini ama sanatçı, kültür adamı ve düşünürlerin daima sağduyularıyla hareket ederek doğru yönlendirmeyi yaptıklarını anlattı. Abdullah Gül, "Aslında bugün bir ödül merasimindeyiz ama esas ödülleri sizler eserlerinizle bu millete verdiniz. Eserlerinizle verdiğiniz ödülleri bizler gördüğümüz için onlara karşı, onlara bir şükran anlamında bu ödülleri, şükran nişanesi olarak veriyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, edebiyat dalında ödüle layık görülen şair Sezai Karakoç'u özellikle övdü. Karakoç'un büyük bir şair ve büyük bir düşünce insanı olarak kültür dünyamızda yerini aldığını söyleyen Gül, "Benim de lisedeki öğrencilik yıllarımdan bu yana sadece ezberlediğim şiirleriyle değil, fikir ve dünya görüşümün oluşmasında da en büyük katkıları olan kişilerden birisidir." ifadesini kullandı.Törende ödül alanlar da kısa konuşmalar yaptı. Semavi Eyice, üyesi olduğu Türk Tarih Kurumu'ndan 12 Eylül döneminde hiçbir gerekçe gösterilmeden atılanlar arasında yer aldığını; 4 sene sonra üyelerin isteği üzerine tekrar döndüğü kurumdan ikinci kez "kovulma" şerefini yaşadığını anlattı. Doğan Hızlan ise epeyce ödül verdiğini, ödül almanın kendisine yabancı gibi geldiğini söyledi. Edebiyat eleştirisine ödül verilmesinin çok hoşuna gittiğini dile getiren Hızlan "Çünkü genelde eleştiri biraz üvey evlattır. Üvey evlada devlet tarafından ödül verilince artık asli bir evlat oluyor ve devlet onu evlat edinmiş oluyor." dedi. Geleneksel sanatlar dalında ödül alan hattat Hasan Çelebi ise konuşmasına, kendisine ve temsil ettiği hat sanatına ödül verilmesinden dolayı teşekkür etti. Çelebi, Cumhurbaşkanlığı ödülünün hat sanatına verilmesinin hattın tekrar eski günlerine döneceğini gösterdiğini ifade etti.Tören sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül, yürümekte zorluk çektiği için baston kullanan Semavi Eyice'nin sahneden inmesine yardım etti.Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ödül törenine Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, işadamları, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu medya temsilcileri ve kültür sanat dünyasından davetliler katıldı.