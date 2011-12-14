Köşk'ten Şike ve Bedelli Yasası'na onay

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuouyunda tartışmalara neden olan "Bedelli Askerlik Yasası" ile "Şike Yasası"nı onayladı.







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kritik iki kanunu onayladı.



Cumhurbaşkanı Gül, "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"a onay verdi.



Binlerce gencin gözü "Bedelli Askerlik" için günlerdir Çankaya'da bulunuyordu. Yasayla birlikte 30 yaşından gün almış gençler 30 bin liraya bedelli askerlik yapacak.



Şike Yasası da kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Abdullah Gül, şike suçlarında ceza indirimi getiren yasayı daha önce veto etmiş ama yasa aynı şekilde Köşk'e gelmişti. Gül'ün yasayı yeniden veto etme imkanı bulunmuyordu.



Yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından şike soruşturmasında tutuklanan 31 kişiden 8'i tahliye edilmişti.





