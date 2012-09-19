Köşk'ten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e telgraf

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Bingöl-Muş karayolunda askeri konvoya yapılan saldırı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e gönderdiği telgrafta, “terör örgütünün insanlık dışı hain saldırısını kınadığı, teröre karşı amansız mücadele veren kahraman güvenlik güçlerine takdir hislerini dile getirdiği” bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Olaydan duyduğu büyük üzüntüyü ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, terör örgütünün bu insanlık dışı hain saldırısını kınamış, teröre karşı amansız bir mücadele veren kahraman güvenlik güçlerimize takdir hislerini dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemiş, ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifa dileklerini iletmiştir.”