Köşk'ten 'kentsel dönüşüm'e onay çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kentsel dönüşüm yasasını onayladı. Yeni yasa yapılacak kontrollerde sağlam raporu alamayan binaların yıkılmasını öngörüyor.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 16 Mayıs tarihinde Genel Kurul görüşmesinin ardından Gül'ün onayına sunulmuştu.

Yasa yapılacak kontrollerde sağlam raporu alamayan binaların yıkılmasını öngörüyor.

Öngörülen kontroller kapsamında Almanya’dan getirilecek röntgen cihazlarıyla Türkiye genelinde tüm binalar taranacak.

Üniversiteler ve ilgili bakanlıktan yetkililerin de katılacağı ücretsiz yapılacak tarama işleminde depreme dayanıksız olduğu belirlenen tüm binalar yıkılacak.

1 ay süre

Yıkılmasına karar verilen çürük binalarla ilgili sahiplerine belli bir süre verilecek.

Bu süre içerisinde yıkım gerçekleştirilmezse verilecek 1 aylık ek sürenin ardından bina yıkılacak .

Yıktırmayana hapis

Öte yandan yasa, yıkım işlemleri sırasında yıkım ekiplerine karşı direnç gösterenlere hapis cezasına kadar varan bazı yaptırımlar öngörüyor. Yıkım kararına ise dava açılamıyor.