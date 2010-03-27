Köşk'ten Forbes haberine yalanlama

T24 - Çankaya Köşkü, basında yer alan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Gül’ün Forbes dergisine röportaj vermediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün Forbes dergisine "İran'ın atom bombası isteğinden şüphem yok" diyen Gül, "Ama El Aksa Camii ve Filistinliler zarar göreceği için İsrail'e karşı kullanmaz" yorumunda bulunduğu yazılmıştı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Forbes’a konuştuğu yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün ne geçmişte ne de bugün Forbes dergisine herhangi bir röportaj vermediği bildirildi.



Açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımız, ne geçmişte ne de bugün Forbes Dergisi'ne herhangi bir röportaj vermemiştir'' denildi.





Heyette o da varmış





Söz konusu röportaj, Forbes dergisinde Claudia Rosett imzasıyla yer aldı.



Rosett, Cumhurbaşkanı Gül ile Ermeni tasarısı ve İran konusunu görüşmek için Çankaya'ya davet edilen ABD'li bir heyette yer aldığını ifade etti.







'Evet, İran atom bombası istiyor'







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Forbes’ın dış politika yazarı Claudia Rosett ile görüştü.



Forbes dergisine İran’ın nükleer silah istediğinden şüphesi olmadığını söyleyen “İsrail korkmasın. İran İsrail’i atom bombasıyla vuramaz. El Aksa Camii ve Filistinlilerin zarar görmesi problem çıkarır” dedi



Amerikan finans ve siyaset dergisi Forbes’ın dış politika yazarı Claudia Rosett, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya’da çay eşliğinde gerçekleştirdiği röportajı dün yayınladı. Gül’ün İran’ın nükleer bomba elde etmeyi amaçladığı yönündeki kuşkulara katıldığını, hatta İran’ın atom bombası istediğine yönelik hiç şüphesi bulunmadığını söylediğini kaydetti. İşte Rosett’in “bıyıkları, geriye taranmış saçları ve gözündeki haylaz parıltı ile karşımızda oturdu” diye tanımladığı Abdullah Gül’ün İngilizce bilmesine rağmen tercüman aracılığıyla Türkçe olarak verdiği röportajdan öne çıkan satırbaşları:





Nükleer yarış başlar



- İran’ın atom bombası istediğinden hiç şüphem yok. Bu bir önceki rejime (Şah Pehlevi) kadar dayanan bir istektir. Şimdiki rejime (Ahmedinecad) bakarsak, onların da ulusal gurur için bir nükleer bomba elde etmeyi istediklerine inanıyorum.



- Türkiye İran’ın atom bombası elde etmesine karşı. Böyle bir durum Ortadoğu’da nükleer silah yarışı başlamasını tetikler.



- İran gibi büyük bir ülkeye karşı yaptırım uygulayarak bu ülkeyi izole etmek mümkün değil. Askeri operasyona da karşıyız. Ancak karşılıklı saygıyla bu ülkenin liderlerinin amaçlarından vazgeçmeleri sağlanabilir.





Gerçekleri söyledim



- İran liderleriyle çok açık ve net konuşabiliyoruz. İran’ın dini liderlerinin benden hiçkimseden duymadıkları gerçekleri işittiklerini size söyleyebilirim.



- İran’ın nükleer bomba elde etmesi durumunda bile kullanmayacağına eminim. İran liderlerini “Atom bombanız olursa mantıksız davranmaya başlarsınız bu da kendi kendinize problem yaratır” diye uyardım.



- İsrail’in çok endişelenmesine gerek yok. Atom bombası elde etmiş bir İran’ın her ne kadar mantıksız hareket etmeye meyilli olacağını düşünsem de İsrail’i yok etmek gibi bir hataya düşmeyecek kadar akıllı olduğuna eminim. Bunu yaparlarsa Kudüs’teki El Aksa Camii’ne ya da Filistinliler’e zarar vereceklerini biliyorlar. Bu da hem bölgedeki hem de Körfez ülkelerindeki Müslümanlarla İran arasında probleme yol açar.



- İran’ın nükleer silah programını durdurmanın gerçek yolu Ortadoğu’daki tüm nükleer silahların yok edilmesidir. Bu İsrail’in güvenliğinin de garantisi olur.





“Ahmedinecad beni dinlemedi”



ABD Başkanı Obama İran’a geçtiğimiz yıl başkan olur olmaz bir çağrıda bulunmuş ve İran ile doğrudan görüşmeye hazır oldukları mesajını iletmişti. Obama, “Önümüzdeki aylarda İran ile yüz-yüze görüşmelere başlayabilmemize imkan tanıyacak açılımları bekliyorum” dedi. Gül, Forbes’a Obama’nın bu çağrısının ardından Ahmedinecad’a “Obama’nın çağrısı hiçbir tehdit unsuru içermiyor. Bu fırsatı kaçırmamanız gerek. Obama’nın çağrısına mutlaka olumlu bir yanıt vermelisiniz” dediğini, ancak İran liderinin kendisini dinlemediğini de anlattı.





Erdoğan nükleer silah için “bunlar dedikodu” demişti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında BBC’ye verdiği röportajda İran’ın nükleer silah edineceğine ilişkin kesin bir rapor bulunmadığını belirterek, “Hepsi dedikodudur. Çünkü şu anda böyle bir şey yok. Olmadığına göre, olmayanı konuşmanın da bir anlamı yok” demişti. Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin nükleer silahlara sahip olduğunu, bu çerçevede nükleer silaha sahip bir ülkenin bir başka ülkeye onun nükleer silah üretemeyeceğini söyleme durumunda olamayacağını söyledi. Erdoğan, Ahmedinecjad’ın da kendisine birçok kereler bu konuyu bu yönde aktardığını, bu nedenle bu konuyu ’İran’ın nükleer silahlara sahip olmak istediği’şeklinde manipule etmenin doğru olmadığını kaydetti.





