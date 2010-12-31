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Köşk'ten 'çift dilli tabela' yanıtı

Gül'ün Diyarbakır ziyaretinde çift dilde tabelaların bulunduğu bir belediyeyi ziyaret ettiği iddiası yalanlandı...

31 Aralık 2010 02:00

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır ziyaretinde çift dilde tabelaların bulunduğu bir belediyeyi ziyaret ettiği iddiası yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır'a yaptığı gezi sırasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiği anımsatılarak, ziyaret öncesinde ve ziyaret sırasında yapılan incelemelerde herhangi bir çift dilli tabela görülmediği ifade edildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da çift dilde tabelaların olduğu bir belediyeyi ziyaret ettiği yönündeki ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, illerimize yaptıkları gezilerde Valilik ve Garnizon Komutanlığı’nın ardından, Başkan’ın mensubu olduğu siyasi partiler arasında hiçbir ayırım yapmaksızın, Belediyeyi ziyaret etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır iline yaptıkları gezi kapsamında gittikleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, ne ziyaret öncesi yapılan incelemelerde ne de ziyaret sırasında herhangi bir çift dilli tabela görülmemiştir.

Hal böyle iken, bazı televizyon kanallarının, Sayın Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin yaptıkları yayınlarda, çift dilli tabelaların bulunduğu başka bir belediyeye ait görüntüleri kullanmaları da, aynı şekilde, üzüntüyle karşılanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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