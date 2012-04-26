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Köşk'ten 2-B'ye onay çıktı

2-B olarak bilinen orman arazilerinin satışını öngören yasaya Cumhurbaşkanı Gül’den onay geldi. Hükümet arazi satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

26 Nisan 2012 02:33

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda '2-B ' olarak adlandırılan Orman Vasfını Yitirmiş Hazine Arazilerinin Satışını Öngören Yasa’yı onayladı onayladı.

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından Gül’ün onayına sunulan yasaya göre 2B arazileri yüzde 70 rayiç bedelle hak sahiplerine satılacak.
 
Satışa çıkarılan arazileri peşin alınması durumunda yüzde 20 indirim uygulanacak.
 
Satış bedelinin yarısının ödenmesi durumunda ise indirim oranı yüzde 10 olacak.
 
Satılan arazi eğer belediye sınırları içindeyse,3 yılda 6 taksitle; arazi belediye sınırları dışında ise 4 yılda 8 taksitle satın alınabilecek.
 
Türkiye'de satışı planlanan 400 bin hektar civarında orman vasfını yitirmiş arazi olduğu tahmin ediliyor.
 
Hükümet satışlarını 2012 içinde bitirmeyi planladığı arazilerden 15 milyar dolar gelir bekliyor.

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