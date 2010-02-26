Köşk'teki zirveden 'sorumluluk bilinciyle hareket' mesajı

T24 -



Balyoz soruşturması kapsamında, bir bölümü emekli orgeneral olmak üzere çok sayıda askerin gözaltına alınmasıyla başlayan, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda yapılan kritik toplantı ve “ciddi durum” açıklamasıyla tırmanan krizinin çözüme kavuşturulması amacıyla dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün inisiyatifiyle Çankaya Köşkü’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un katıldığı üçlü bir zirve gerçekleştirildi.



Gül’ün başkanlığında ilk kez gerçekleştirilen ve 3 saat süren görüşmede hem hükümet ve hem de askeri yıpratmaya dönük girişimler ele alındı. Zirveden sonra yapılan açıklamada, “Gündemdeki meselelerin anayasal düzen ve kanunlarımız çerçevesinde çözüme kavuşturulacağından vatandaşlarımızın emin olmaları ve bu süreçte kurumlarımızın yıpranmaması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği hususları vurgulanmıştır” denildi.



Devletin zirvesindeki tansiyonun yükselmesi üzerine Gül’ün “daha yararlı olacağına” karar vererek organize ettiği toplantı saat 11.00’de başladı. Gül’ün makam odasına ilk olarak Erdoğan, hemen ardından Başbuğ girdi. Üçlü zirve, “yuvarlak bir masa“ etrafında gerçekleşti. Erdoğan ve Başbuğ’un karşılıklı oturduğu masada Gül, ikilinin arasında yer aldı.





‘Mısır’a gidemediniz’





Görüşme öncesi kameralar görüntü aldığı sırada Gül’ün, Başbuğ’a eğilerek, “Mısır’a gidemediniz” demesi üzerine, Başbuğ’un kafa hareketi ile onaylaması dikkati çekti. Gül’ün konuklarını karşılaması ve masadaki ilk anlara ilişkin görüntüler, Cumhurbaşkanlığı internet sitesine konulurken, Başbuğ’un soğuk ve gergin yüz ifadesi dikkati çekti.



Erdoğan ve Başbuğ, zirveye ellerinde “Bond” tipi çantalarıyla geldi. İkilinin diğer olağan görüşmelerin aksine bu kez ellerinde çantalarla Köşk’e gelmesi dikkati çekti. Erdoğan’ın, alışılmışın dışında ilk kez çanta ile bir görüşmeye girdiği görüldü. Kaynaklar ise, Erdoğan’ın çantasının pek çok temasında yanında yer aldığını, ancak korumaları tarafından taşındığını kaydetti.





Hazırlıklıydılar





Erdoğan ile Başbuğ’un çantaları görüşmenin somut olaylar üzerinden, belgelerle ve hukuki mevzuatı da kapsayan detayda gerçekleştiğini ortaya koydu. Erdoğan’ın çantasında, emekli komutanların gözaltına alınma yöntemi başta olmak üzere asker tarafından yapılan itirazlara yanıt niteliği taşıyan mevzuat ile “işaret-parola” olayı ve benzeri olaylara ilişkin bazı dokümanların yer aldığı öne sürüldü.



Gül’ün, Anayasa’nın cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 104. maddesinde yer alan, “Cumhurbaşkanı devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” maddesinde yer alan yetkisini kullanarak devreye girdiği ifade edilirken, zirvede, kurumların yıpratılmasına dönük çabalardan duyulan rahatsızlık ana gündemi oluşturdu.



Başbuğ’un, TSK aleyhine yürütülen psikolojik harekâttan duyulan rahatsızlığını yinelediği ve karargâhtaki son toplantıda dile getirilen görüşler ışığında, Genelkurmay’ın hassasiyetlerini anlattığı, askerin nabzını devletin zirvesine yansıttığı belirtildi.



Yapılan gözaltı işlemlerinde komutanları rencide eden uygulamaların gerçekleştirildiğini kaydeden Başbuğ’un, TSK’nın yasalara sonuna kadar saygılı olduğunu ancak yaşanan gelişmelerin yasal sınırları aştığını vurguladığı öğrenildi.



Kulislerde, Erdoğan’ın da, “işaret-parola” olayından duyulan rahatsızlığı ilettiği, askerleri kapsayan soruşturmalar konusunda yürütmenin uygulamalarına ilişkin tereddütlere yönelik bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

























































Orgenerallerin ciddi durum zirvesi

