Köşk'teki zirveden 'sorumluluk bilinciyle hareket' mesajı

26 Şubat 2010 02:00
Balyoz soruşturması kapsamında, bir bölümü emekli orgeneral olmak üzere çok sayıda askerin gözaltına alınmasıyla başlayan, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda yapılan kritik toplantı ve “ciddi durum” açıklamasıyla tırmanan krizinin çözüme kavuşturulması amacıyla dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün inisiyatifiyle Çankaya Köşkü’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un katıldığı üçlü bir zirve gerçekleştirildi.
Gül’ün başkanlığında ilk kez gerçekleştirilen ve 3 saat süren görüşmede hem hükümet ve hem de askeri yıpratmaya dönük girişimler ele alındı. Zirveden sonra yapılan açıklamada, “Gündemdeki meselelerin anayasal düzen ve kanunlarımız çerçevesinde çözüme kavuşturulacağından vatandaşlarımızın emin olmaları ve bu süreçte kurumlarımızın yıpranmaması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği hususları vurgulanmıştır” denildi.
Devletin zirvesindeki tansiyonun yükselmesi üzerine Gül’ün “daha yararlı olacağına” karar vererek organize ettiği toplantı saat 11.00’de başladı. Gül’ün makam odasına ilk olarak Erdoğan, hemen ardından Başbuğ girdi. Üçlü zirve, “yuvarlak bir masa“ etrafında gerçekleşti. Erdoğan ve Başbuğ’un karşılıklı oturduğu masada Gül, ikilinin arasında yer aldı.
‘Mısır’a gidemediniz’
Görüşme öncesi kameralar görüntü aldığı sırada Gül’ün, Başbuğ’a eğilerek, “Mısır’a gidemediniz” demesi üzerine, Başbuğ’un kafa hareketi ile onaylaması dikkati çekti. Gül’ün konuklarını karşılaması ve masadaki ilk anlara ilişkin görüntüler, Cumhurbaşkanlığı internet sitesine konulurken, Başbuğ’un soğuk ve gergin yüz ifadesi dikkati çekti.
Erdoğan ve Başbuğ, zirveye ellerinde “Bond” tipi çantalarıyla geldi. İkilinin diğer olağan görüşmelerin aksine bu kez ellerinde çantalarla Köşk’e gelmesi dikkati çekti. Erdoğan’ın, alışılmışın dışında ilk kez çanta ile bir görüşmeye girdiği görüldü. Kaynaklar ise, Erdoğan’ın çantasının pek çok temasında yanında yer aldığını, ancak korumaları tarafından taşındığını kaydetti.
Hazırlıklıydılar
Erdoğan ile Başbuğ’un çantaları görüşmenin somut olaylar üzerinden, belgelerle ve hukuki mevzuatı da kapsayan detayda gerçekleştiğini ortaya koydu. Erdoğan’ın çantasında, emekli komutanların gözaltına alınma yöntemi başta olmak üzere asker tarafından yapılan itirazlara yanıt niteliği taşıyan mevzuat ile “işaret-parola” olayı ve benzeri olaylara ilişkin bazı dokümanların yer aldığı öne sürüldü.
Gül’ün, Anayasa’nın cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 104. maddesinde yer alan, “Cumhurbaşkanı devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” maddesinde yer alan yetkisini kullanarak devreye girdiği ifade edilirken, zirvede, kurumların yıpratılmasına dönük çabalardan duyulan rahatsızlık ana gündemi oluşturdu.
Başbuğ’un, TSK aleyhine yürütülen psikolojik harekâttan duyulan rahatsızlığını yinelediği ve karargâhtaki son toplantıda dile getirilen görüşler ışığında, Genelkurmay’ın hassasiyetlerini anlattığı, askerin nabzını devletin zirvesine yansıttığı belirtildi.
Yapılan gözaltı işlemlerinde komutanları rencide eden uygulamaların gerçekleştirildiğini kaydeden Başbuğ’un, TSK’nın yasalara sonuna kadar saygılı olduğunu ancak yaşanan gelişmelerin yasal sınırları aştığını vurguladığı öğrenildi.
Kulislerde, Erdoğan’ın da, “işaret-parola” olayından duyulan rahatsızlığı ilettiği, askerleri kapsayan soruşturmalar konusunda yürütmenin uygulamalarına ilişkin tereddütlere yönelik bir değerlendirme yaptığı belirtildi.
Orgenerallerin ciddi durum zirvesi
Anayasal düzen vurgusu
Üç saat süren zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız; Sayın Başbakan ve Sayın Genelkurmay Başkanı ile bu haftaki olağan görüşmelerini birlikte yapmayı uygun bulmuşlardır. Görüşmede son günlerde kamuoyunda tartışılan konular ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Bu bağlamda gündemdeki meselelerin anayasal düzen ve kanunlarımız çerçevesinde çözüme kavuşturulacağından vatandaşlarımızın emin olmaları ve bu süreçte kurumlarımızın yıpranmaması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği hususları vurgulanmıştır.”
Erdoğan ve Başbuğ onayladı
Edinilen bilgiye göre; Gül, Erdoğan ve Başbuğ arasında gerçekleştirilen zirvenin yarım saati yemeğe ayrıldı. Yemek öncesinde Gül tarafından hazırlanan açıklama taslağı, yemek sırasında Erdoğan ve Başbuğ tarafından okundu. İkilinin de mutabık kalması üzerine açıklama kamuoyu ile paylaşıldı. Zirvenin ardından Köşk’ten ilk olarak Erdoğan, ardından Başbuğ ayrıldı.
Erdoğan, gazetecilerin zirvenin nasıl geçtiği yönündeki sorusuna, “Gayet iyi. Bir açıklama yapıldı. Aynen yapıldığı gibi” diye yanıt verdi. Ak Parti Ankara Milletvekili Salih Kapusuz da, zirvenin ardından yapılan açıklamayı, “Herkesin kendi sorumluluk sınırları içerisinde kalmasına yapılan bir çağrıdır. Herkesin yargıya güvenmesi, yargının sonucunu beklemesini, herkesin kendi sorumluluk alanına çıkmamasını, dikkatli olmasını öneriyor” diye değerlendirdi.
Zirve sonrası görüşme
Başbakan Erdoğan, Çankaya Köşkü’ndeki zirvenin ardından akşam bazı bakanlarla bir araya geldi. Erdoğan Başbakanlık Resmi Konutu’nda Cemil Çiçek’le görüştü. Erdoğan, yarım saat arayla Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’la ayrı ayrı görüşmeler yaparak, Çankaya zirvesinin ayrıntılarını paylaştı.
Berk de konuşuldu
Zirvede, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’i tutuklattıkları için HSYK tarafından yetkileri kaldırılan Erzurum savcıları, bu savcıların 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’i “terör örgütü şüphelisi” olarak göstermeleri ve ifade vermesi için Berk’e 26 Şubat’a (bugüne) kadar süre tanımaları konusunun da gündeme geldiği öne sürüldü.
Canlı yayın araçları yine yok
Çok sayıda gazeteci sabah erken saatlerde Köşk girişinde yerlerini aldı. Zirve öncesi geçtiğimiz hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında olduğu gibi yine canlı yayın araçları Köşk’e yaklaştırılmadı. Televizyon kanallarının bazıları canlı yayınlarını Başbakanlık Resmi Konutu B Kapısı önünde gerçekleştirirken, diğerleri 3G bağlantısı ile Köşk’ün önünden yayın yaptı.
AKP'den Genelkurmay'daki toplantı için ilk yorum
Karagâh'ta 4 yıldızlı 'ciddi durum' zirvesi
"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında aralarında emekli subaylarında bulunduğu 49 askerin gözaltına alınması sonrası Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'ında tüm oramiral ve orgenerallerin katılımıyla "4 yıldızlı" bir zirve gerçekleştirilmişti.
Zirve sonrası Genelkurmay Başkanlığı'ndan "yaşanan ciddi gelişmeler değerlendirildi" açıklaması yapılmıştı.
Gece saatlerinde İspanya'daki gezisini tamamlayarak yurda dönen Başbakan Tayyip Erdoğan da ayağının tozuyla Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'la Keçiören'deki konutunda yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yapmıştı.
Bu gelişmeler sonrası gözler bugün (24 Şubat 2010), olası Başbakan ve Genelkurmay Başkanı zirvesi haberine çevrilmişti.
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