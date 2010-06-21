Köşk'teki güvenlik zirvesi sona erdi

T24 - Hakkâri'de bir günde 11 şehit verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gül başkanlığında Köşk'te güvenlik zirvesi yapıldı. 3 saat süren zirvede ektedbirler alınması kararlaştırılırken, "istihbarat ve bölgede görev yapan personelin yapısının gözden geçirilmesi" konuşuldu. Basına "terörü cesaretlendirici haber yapılmaması" uyarısının da yapıldığı zirvenin ardından Gül, muhalefet liderlerini de Köşk'e davet ederek ikinci bir zirve çağrısı yaptı. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, 3 saatlik zirveye katılamadı.



Gül'ün başkanlığında gerçekleştirilen ve sabah saat 10:15'te başlayan güvenlik zirvesi, yaklaşık 3 saat sürdü.



Toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.





Personel yapısının gözden geçirilmesi gündemde





Zirve ile ilgili olarak Köşk'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, son terör olayları hakkında ilgili birimlerden ayrıntılı bilgi almıştır. Teröre karşı yürütülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiş, son gelişmelerin ışığında kısa ve orta vadeli ilave tedbirler alınması kararlaştırılmıştır.



Bu bağlamda istihbarat ve bölgede görev yapan personelin yapısının gözden geçirilmesi hususunun üzerinde durulmuştur. Ayrıca, çevre ve ilgili ülkelerle terörle mücadele koordinasyon faaliyetlerinin daha da etkinleştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.





'Basın farkında olmadan terörü cesaretlendirmesin'





Basın-yayın organlarının terörle bağlantılı haberlerde halkı bilgilendirirken terör örgütünü farkında olmadan cesaretlendirici duruma düşmemeleri için daha duyarlı davranmalarının gereğine dikkat çekilmiştir."





Başbuğ zirveye katılamadı





Çanakkale'de düzenlenen İpek Yolu-2010 General/Amiral Semineri'nde bulunan İlker Başbuğ, zirveye katılamadı.



Bu toplantıdan sonra da Başbakan Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu toplayacağı, terörün buradaki toplantıda da ana gündem maddesi olacağı bildirildi.





İkinci zirve çağrısı





Cumhurbaşkanı Gül, güvenlik zirvesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek üzere TBMM'de grubu bulunan üç siyasi partinin genel başkanlarını ayrı ayrı görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne davet etti.



Öte yandan Adıyaman'da bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Köşk'te yapılacak görüşmeyi Güneydoğu temasları nedeniyle katılamayacağını, salı günü konudan bilgilenecegini belirtti.



Zirvede BDP'yi yurt dışında olan Selahattin Demirtaş yerine genel başkan yardımcısı Gülten Kışanak temsil edeceği de ifade edildi.





