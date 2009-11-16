T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köşk'te 'yargıda telekulak' zirvesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i ayrı ayrı kabul edecek.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i ayrı ayrı kabul edecek.

Yargıtay ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan yargıda telekulak krizine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül el attı. Gül, bugün Adalet Bakanı ve Yargıtay Başkanı ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Gül, saat 10:30'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve saat 11:30'da Yargıtay Başkanı Hasan gerçeker ile biraraya gelecek. Çankaya köşk'ünde yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24