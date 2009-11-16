Köşk'te 'yargıda telekulak' zirvesi

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i ayrı ayrı kabul edecek.



Yargıtay ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan yargıda telekulak krizine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül el attı. Gül, bugün Adalet Bakanı ve Yargıtay Başkanı ile ayrı ayrı görüşecek.



Cumhurbaşkanı Gül, saat 10:30'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve saat 11:30'da Yargıtay Başkanı Hasan gerçeker ile biraraya gelecek. Çankaya köşk'ünde yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.