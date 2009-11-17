Köşk'te 'telekulak' zirvesi gerçekleşti

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in ardından Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Gündemde "telekulak" tartışması vardı. Görüşme sonrası açıklama yapan Gerçeker, "Yasal olarak yapılan dinleme hukuka uygun değilse yasal mevzuatın değiştirilmesi gerekir" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül'ün ilk konuğu Adalet Bakanı Ergin oldu. Ergin, Çankaya Köşkü'ndeki kabulün ardından Adalet Bakanlığı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Görüşmede süreçle ilgili her hangi bir karar alınıp alınmadığının" sorulması üzerine Ergin, görüşmenin içeriğine ilişkin bir şey söylemesinin mümkün olmadığını belirterek, "Son gelişmeler nedir ne değildir, süreçle ilgili sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettim" dedi.



"Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun YARSAV 2. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu listesine girememesinin" sorulması üzerine Ergin, "Derneğin kendi iç işidir. Bu konuda ben yorum yapmam. Demokratik sonuca saygı duymak lazım" diye konuştu.



Gül - Gerçeker görüşmesi



Cumhurbaşkanı Gül ikinci misafiri ise Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker' oldu. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.



Gerçeker'e Köşk çıkışında Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları soruldu, Gerçeker bunun üzerine, "Yasal olarak yapılan dinleme hukuka uygun değilse yasal mevzuatın değiştirilmesi gerekir" dedi.



Yasanın değiştirilmesi gerektiğini Cumhurbaşkanı Gül'e de ilettiğini ifade eden Gerçeker, "Yanlış gördüklerimizi Sayın Gül'e ilettik" şeklinde konuştu.



Yargıtay Başbakanı, "Gül ile yaptığınız görüşmede neler gündeme geldi?" soruları üzerine, "Sayın Cunmhurbaşkanı telekulak tartışmalarıyla ilgili bilgi edinmek istemiş, biz de Yargıtay olarak görüşlerimizi kendisine aktardık." diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, yargıda telekulak kriziyle ilgili olarak, "Yürütmenin atmış olduğu adımların hiçbiri yasaya aykırı değildir" demişti.



Cumhurbaşkanı Gül'den uyarı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yargıda telekulakla ilgili "Yargının zedelenmemesi için hassas davranın" uyarısında bulundu.



Cumhurbaşkanı Gül, bugün Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i kabul etti.



Gül, basına kapalı olarak ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Gül, "Yargının zedelenmemesi, adaletle ilgili kuşku doğmaması için kanunların uygulanmasında herkesin azami hassasiyet ve özen göstermesini" istediği öğrenildi.



Görüşme sonrası açıklama yapan Gerçeker, "Yasal olarak yapılan dinleme hukuka uygun değilse yasal mevzuatın değiştirilmesi gerekir" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, konuyla ilgili olarak, "Yürütmenin atmış olduğu adımların hiçbiri yasaya aykırı değildir"

