Köşk'te sürpriz Gül-Başbuğ görüşmesi

T24 -

Sabah saatlerinde İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül, saat 11:00 sularında Ankara'ya gelerek Köşk'te Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede “Balyoz” davası ve şûra sürecinin değerlendirildiği belirtildi.Orgeneral Başbuğ Gül'den önce dün (30 Temmuz 2010) Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmiş, görüşmede pazar günü başlayacak Yüksek Askeri Şûra'daki atamaları da etkileyebilecek yakalama kararından duyduğu rahatsızlığı Erdoğan'a aktardığı bilgileri kamuoyuna yansımıştı.