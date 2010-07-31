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Köşk'te sürpriz Gül-Başbuğ görüşmesi

Cumhurbaşkan ile Genelkurmay Başkanı Köşk'te 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

31 Temmuz 2010 03:00

T24 - "Balyoz" davası kapsamında emekli ve muvazzaf 102 asker hakkında çıkarılan yakalama emri ardından ve pazar günü gerçekleştirilecek Yüksek Askerî Şûra öncesi Başbakan Erdoğan'la bir araya gelen Genelekurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, bugün (31 Temmuz 2010) Köşk'te Cumhurbaşkanı Gül ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

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Sabah saatlerinde İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül, saat 11:00 sularında Ankara'ya gelerek Köşk'te Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede “Balyoz” davası ve şûra sürecinin değerlendirildiği belirtildi.

Orgeneral Başbuğ Gül'den önce dün (30 Temmuz 2010) Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmiş, görüşmede pazar günü başlayacak Yüksek Askeri Şûra'daki atamaları da etkileyebilecek yakalama kararından duyduğu rahatsızlığı Erdoğan'a aktardığı bilgileri kamuoyuna yansımıştı.


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