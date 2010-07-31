Köşk'te sürpriz Gül-Başbuğ görüşmesi

T24 - "Balyoz" davası kapsamında emekli ve muvazzaf 102 asker hakkında çıkarılan yakalama emri ardından ve pazar günü gerçekleştirilecek Yüksek Askerî Şûra öncesi Başbakan Erdoğan'la bir araya gelen Genelekurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, bugün (31 Temmuz 2010) Köşk'te Cumhurbaşkanı Gül ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. YAŞ önceli general ve amirallerin durumuTartışılan 'Balyoz' sanığı 11 general, terfi edilebilecek sırada değil
Sabah saatlerinde İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül, saat 11:00 sularında Ankara'ya gelerek Köşk'te Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede “Balyoz” davası ve şûra sürecinin değerlendirildiği belirtildi.
Orgeneral Başbuğ Gül'den önce dün (30 Temmuz 2010) Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmiş, görüşmede pazar günü başlayacak Yüksek Askeri
Şûra'daki atamaları da etkileyebilecek yakalama kararından duyduğu
rahatsızlığı Erdoğan'a aktardığı bilgileri kamuoyuna yansımıştı.