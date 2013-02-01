Köşk'te gündem 'F Klavye'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz yıl Silikon Vadisi’ne düzenlediği gezide ziyaret ettiği ilk isim olan Apple CEO’su Tim Cook’u bugün Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Gül ile Cook arasındaki görüşmede öne çıkacak konular 'F Klavye' ve 8 milyar TL'lik 'tablet eğitim' projesi olacak.



ABD’li elektronik devi Apple’ın CEO’su Tim Cook ve Apple Başkan Yardımcısı John Couch, bugün Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret edecek. Görüşme, saat 10.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Gül, Mayıs 2012’de teknoloji dünyasının kalbi kabul edilen Silikon Vadisi’ne düzenlediği ziyarette Tim Cook ile ilk kez bir araya gelmiş ve ‘F Klavye’ ile her öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılmasını kapsayan ‘Fatih Projesi’ konuşulmuştu. Gül ve Cook’un, bugün yapacakları görüşmede tablet projesinin daha detaylı görüşülmesi bekleniyor.



8 milyar TL'lik proje



Tablet bilgisayar sektöründe iPad ile açık ara önde bulunan Apple’ın patronu Tim Cook, 8 milyar TL’lik tablet projesine büyük ilgi gösteriyor. Cook’un Gül’le yapacağı görüşmede, Türk öğrencilerin iPad kullanmasına yönelik planlarını sunması bekleniyor.

Gül’ün Cook ve yanındaki Apple heyetiyle yapacağı görüşmede ayrıca, cep telefonlarında F klavyeye yer verilmesi konusu gündeme gelecek. Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerin ardından Apple, Cumhurbaşkanı Gül’ün mobil cihazlardaki Türkçe karakter sıkıntısına eğilmişti. Şirket, kısa bir süre sonra iPhone’larda Türkçe karakterli Q, iPad tablet bilgisayarlarında ise F klavye uygulamasına geçmişti. Ancak iPad’lerdeki F klavyenin üç tuşunda hata yapılmıştı.

8 milyar TL’lik Fatih Projesi kapsamında, Türkiye’de 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin tablet bilgisayar kullanması öngörülüyor.