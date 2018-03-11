Vize işlemlerini bir müddet durduran ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yeni binasına geçmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak Sözcü'de yer alan haberde, "Koskoca Ankara'da başka yer kalmamış gibi, Atatürk'ün mirasına ABD yerleşiyor" yorumu yapılıyor.

Çukurambar semtinde yapımına başlanan yeni ABD Büyükelçiliği binası için çalışma yürütülüyor. 2109 yılında bitirilmesi planlanan bina için günün 24 saati çalışma yapılıyor. ABD, Ankara Çukurambar'daki 37 bin metrekarelik arsa için 88 milyon dolar ödemişti.

Tartışmalı arazi

Yeni Büyükelçilik kompleksinde Amerikan deniz piyadeleri için de ayrı bir bölüm olacak ve güvenlik deniz piyadeleri tarafından sağlanacak. Ancak bu arsanın da bulunduğu parsel, 24 Mayıs 1983 günü Danışma Meclisi'nde benimsenen “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinden 186 bin 441 metrekarelik kısmın satılması hakkında kanun'' ile AOÇ'den koparılmıştı. Arazi daha sonra Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verildi. Gazi Üniversitesi 2014'te kendi payını TOKİ'ye devretmişti. Ancak bu devir için Gazi Üniversitesi'ne verilmesi gereken parayı, bir inşaat şirketi ödedi. TOKİ de arsayı ABD misyonuna büyükelçilik binası yapılması için 11 Nisan 2014'te 88 milyon dolara sattı. 3 yıl sonra da inşaat başladı.