Köşk'e silahla girmek isterken yakalandı

Çankaya Köşkü’ne girmek isteyen Mehmet Salih Atlı'nın çantasından tabanca ve mermiler bulundu. Çantasından uyuşturucu madde de çıkan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Atlı, "yanımda getirdiğim silah, Cumhurbaşkanının emrinde olduğum, mermiler ise yola çıktığım kişilerdir. Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi kendim istedim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; 33 yaşındaki Mehmet Salih Atlı, 25 Kasım’da sabah saat 07.00 sıralarında Çankaya Köşkü'nün 5 No’lu Nizamiye kapısına taksiyle geldi.

Evli ve iki çocuk babası Mehmet Salih Atlı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek ve kendisine bir şeyler vermek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibince durdurulan Atlı’ya üst araması yapıldı. Mehmet Salih Atlı'nın çantasından, ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi ve uyuşturucu madde çıktı.

Korumaların kontrol altında tuttuğu Atlı, çağrılan karakol ekibine teslim edildi. Aralarında tehdit, cinsel taciz, yaralama ve dolandırıcılığın da yer aldığı 17 suç kaydı bulunan Atlı, Terörle Mücadele Şubesi'nde alınan ifadesinde, otobüsle Malatya’dan geldiğini söyledi.

Taksiyle geldiği Köşk'ün girişinde, elindeki tedavülden kalkmış 1 milyon liralık banknotu polise gösterdiğini, "Bu parayı Cumhurbaşkanımıza iletin. Bu bir şifredir. Bunu yalnızca Cumhurbaşkanı çözer" dediğini aktaran Atlı, daha sonra korumaların üstünü ve çantasını aradıklarını söyledi.

İfadesinde uyuşturucu bağımlısı olmadığını ancak uyuşturucu kullandığını, işsiz olduğunu belirten Atlı, tedavülden kalkmış 1 milyon liralık banknotu "Kurtlar Vadisi" dizisinde "şifre" olarak kullanıldığını gördüğü için yanında getirdiğini ifade etti.

Atlı'nın ifadesinde şunlar yer aldı: "Cumhurbaşkanlığına Devran Yoldaş adı ve Hasan Sabbah'ın hikayesi başlığıyla atmış olduğum mailleri ayrıca Başbakanımıza, Bülent Arınç'a, Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu'ya da attım. Bu hikayeyi, televizyondaki 'Ezel' dizisinde oynayan Ramiz Dayı söylemişti. Ondan çok etkilendim ve gönderdim. Yanımda getirdiğim silah, Cumhurbaşkanının emrinde olduğum, mermiler ise yola çıktığım kişilerdir. Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi kendim istedim.

Cumhurbaşkanı ile şifrelendirdiğim materyallerle görüşme sebebim, Hasan Sabbah'ın olayında olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne bir terazi koyarak, terazinin bir kefesine silahımı koyup bunun ağırlığınca diğer kefesine para, güç ve kuvvet koymasını isteyecektim."

Ankara'ya kimseden yardım almadan geldiğini söyleyen Atlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.