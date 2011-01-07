Köşk'e jaguarıyla gitti, tepki topladı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Çankaya Köşkü'ndeki öğle yemeğine jaguar marka arabasıyla giden Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Altınel, gelen tepkilerden rahatsız olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11 üniversiteden öğrenci temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği yedi. Toplantıya Jaguar marka arabasıyla giden Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Altınel, arabasının markasıyla gündeme gelmekten yakındı. Altınel, "Elbette bazı öğrencilerin ekonomik durumları iyi olabilir. Jaguar'ım belki yarın olmayacak, dünyanın hali belli olmaz" dedi.