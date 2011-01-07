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Köşk'e jaguarıyla gitti, tepki topladı

Gül'ün öğrencileri davet ettiği Köşk'e jaguar marka arabasıyla giden Bilkentli öğrenci durumdan rahatsız oldu.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Çankaya Köşkü'ndeki öğle yemeğine jaguar marka arabasıyla giden Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Altınel, gelen tepkilerden rahatsız olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11 üniversiteden öğrenci temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği yedi. Toplantıya Jaguar marka arabasıyla giden Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Altınel, arabasının markasıyla gündeme gelmekten yakındı. Altınel, "Elbette bazı öğrencilerin ekonomik durumları iyi olabilir. Jaguar'ım belki yarın olmayacak, dünyanın hali belli olmaz" dedi.

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