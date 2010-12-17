T24- Yazar Kurtuluş Tayiz, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Derneği'nin (Ekopolitik) ‘Demokratikleşme’ye doğru Türkiye’nin Ağacı” başlıklı çalıştayından çıkan "Kürt reçetesi"ni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletildiğni yazdı.







Kurtuluş Tayiz'in Taraf gazetesinde yayımlanan yazısı (17 Aralık 2010) şöyle:







Köşke giden Kürt reçetesi







Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Derneği (Ekopolitik), 2009’dan beri “Türkiye’nin Büyük Çatısı” genel başlığı altında toplantılar düzenliyor. Dernek, Politik Psikoloji uzmanı Prof. Vamık Volkan’ın rehberliğinde bugüne kadar 20’den fazla toplantıyı organize etti. Adına “ülkesel çekirdek ekip” dedikleri, değişik çevrelerden isimlerin biraraya geldiği –bir nevi âkil adamlar- grup Kürt sorunu/Güneydoğu Anadolu mevzuunu etraflıca konuşup müzakere ediyor. Ekopolitik “çözüm” adına öneriler getirmiyor ancak biraraya getirdiği tarafların kendi çözümlerini üretmelerine olanak sağlıyor. Derneğin işlevini Ekopolitik Direktörü Murat Soğuoğlu, “gayrıresmî süreçleri resmî programlara dönüştürmede aracı” sözleriyle açıklıyor.



Ekopolitik buluşmalarının sonuncusu 11 Aralık 2010’da İstanbul Sheraton Otel’de gerçekleşti. “Türkiye’nin Büyük Çatısı: ‘Demokratikleşme’ye doğru Türkiye’nin Ağacı” başlıklı çalıştayda, derneğin “ülkesel çekirdek ekip” üyeleri Prof. Vamık Volkan’ın moderatörlüğünde Kürt sorununu tartıştı. Çalıştay kapsamında Hakkâri, Mersin ve Malatya “yerel çekirdek ekipleri”ne dâhil katılımcılar ve gözlemciler de toplantıda söz alarak düşüncelerini paylaştı. “Ülkesel çekirdek ekip”te yer alan, bu toplantıya katılan isimlerin çoğunu kamuoyu yakından tanıyor. Emekli MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Prof. Murat Belge, Prof. Deniz Ülke Arıboğa, Kürt aydınları Ümit Fırat ile Altan Tan bu isimlerden bazıları... Emekli askerler, ülkücü hareketten gelenler ile Kürt siyasetçiler de bu çalışmaların katılımcıları arasında yer alıyor. İstanbul Sheraton Otel’deki toplantının son basamağında katılımcıların “şahsi” düşüncelerini yansıtan bir de reçete (Kürt sorunuyla ilgili yapılacaklar listesi) ortaya çıktı.



Ekopilitik, bu toplantıdaki görüşlerin deşifre edilmiş ham halini önceki gün bir dosya halinde Çankaya Köşkü’ne sundu. Prof. Vamık Volkan ile Ekopolitik Genel Koordinatörü A. Tarık Çelenk’i Köşk’te Abdullah Gül karşıladı. Genel Koordinatör Çelenk, toplantıda gündeme gelen görüşleri dosya halinde Cumhurbaşkanı’na yorumsuz sunduklarını ve Ekopolitik’in bundan sonraki çalışmaları hakkında Gül’e bilgi verdiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunulan dosyada yer alan Kürt sorunuyla ilgili yapılacaklar reçetesinde ise dikkat çeken öneriler bulunuyor. Bunların başında “Özerklik sistemi de artık tartışılır hale getirilmeli” görüşü yer alıyor.



Çankaya Köşkü’ne sunulan dosyada yer alan reçeteden bazıları maddeler halinde şöyle:



» Başta Kürtçe olmak üzere Türkiye’de konuşulan tüm dillerin dil ve edebiyatı zorunlu seçmeli ders olarak ülke genelinde tüm kademelerde okutulmalı,



» Anadilde eğitim yapılması için ‘demokratik sınırlar’ içinde düzenlemeler yapılmalı,



» Kürtçenin önündeki tüm engeller kaldırılmalı,



» Silahsızlanma konusunda devlet son derece önemli adımlar atarak PKK’yı dağdan indirme çalışmalarında realiteye uygun çözümler geliştirmeli,



» Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için askeri operasyonlar durdurulmalı,



» PKK’nın dönüşümü için sosyal-siyasal ortam hazırlanmalı,

» Hükümet Kürt açılımında cesaretli olmalı, toplumun tüm kesimleriyle ortak bir dil oluşturmalı,



» Hakikatleri araştırma komisyonu kurulmalı,



» Ortak vatan vurgusu geliştirilmeli,



» Devlet temel hak ve özgürlükler kapsamında imzaladığı uluslararası anlaşmalara uymalı,



» Demokratikleşme sürecinde sivil toplum örgütlerinin destek ve katkıları alınmalı,



» Yerel yönetimlerin yetkileri arttırılmalı,



» Güneydoğu’daki sınır kapıları açılmalı,



» Doğu’da dağlara yazılan “Ne Mutlu Türk’üm” yazıları, ayrışmaya yol açtığı için silinmeli,



» Andımız kaldırılmalı...



Köşke sunulan reçeteler arasında cemevlerinin yasal statüye kavuşması, üniversitelerde başörtüsü serbestliği gibi öneriler de yer alıyor.



Ekopolitik’in Köşk’e sunduğu Kürt dosyasının meselenin çözümüne nasıl yansıyacağını kuşkusuz yakında birlikte göreceğiz. Ekopolitik’in çalışmaları Türkiye’nin ana gövdesini güçlendirip dallarının zenginleşmesine yol açıyor, eksik olanı tamamlıyor.

