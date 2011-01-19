Köşk'e çıkan ODTÜ temsilcisi tehdit edildi

T24

30 KİŞİ OKUL BİNASINI SARDI





'MARJİNALLER HADİSE ÇIKARIYOR'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, öğrenci olayları sonrasında nabız tutmak için Çankaya Köşkü'ne davet ettiği grupta yer alan ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kerem Güler, üniversitedeki bazı yasadışı grupların hedefi olduğu söylendi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sınava giren Güler, binanın etrafında toplanan yaklaşık 30 öğrencinin saldırı girişimiyle karşılaştı. Güler, "Öğrenci olaylarıyla ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve özür dileyeceğini" söyleyerek, saldırıdan kurtuldu. Cumhurbaşkanı Gül'ün, 6 Ocak'ta düzenlediği "Çankaya Sofrası"na ODTÜ'yü temsilen Öğrenci Konseyi Başkanı, İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Güler katıldı. Güler, yemekten sonra üniversitedeki bazı grupların hedefi haline geldi. Polis, ODTÜ'de bazı öğrencilerin, "Sen bizi nasıl temsil edersin?" diyerek, Güler'i darp edeceklerine ilişkin duyum aldı.Ürkütücü olay 13 Ocak Perşembe günü öğleden sonra meydana geldi. Ahmet Kerem Güler, sınava girmek üzere geldiği fakülte binasında, 30 kişilik grubun tepkisi ile karşılaştı. Fakülte binasının etrafında toplanan öğrencilerden haberdar olan okul yöneticileri, Güler'in dışarı çıkmasına izin vermedi. Güler'le görüşmek isteyen 15 kişiyi de bölüm yetkilileri ile özel güvenlik personeli engelledi. Güler, grubu temsilen binaya giren 1 öğrenci ile görüştü. İstifa etmesi istenen Güler, bu talebe karşı çıktı. "Yanlış anlaşıldıysam ve herhangi bir ODTÜ öğrencisini incittiysem özür dilerim. İstifa etmem söz konusu olmaz" diyen Ahmet Kerem Güler, 20 güvenlik görevlisi eşliğinde, ODTÜ Genel Sekreteri Tanju Mehmetoğlu'nun aracı ile üniversiteden çıkarıldı.ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kerim Güler, Çankaya Köşkü çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, okullarıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstermişti. Konsey başkanlarının seçilmiş kişiler olduklarını ve bütün öğrencileri temsil ettiklerini savunan Güler, "Buraya belli bir azınlığın veya seçkinler grubunun temsilcileri olarak gelmedik. Meşru seçimlerle geldik. Atanmış kişiler değiliz" dedi ve şunları söyledi: "Türkiye'de ODTÜ her şeyin öncüsü olduğu gibi öğrencilerin hak ve özgürlüklerinin aranması konusunda da öncülük yapacaktır. Ancak olaylar ODTÜ'de çıktı diye bunun menşei ve merkezini ODTÜ olarak görmemek lazım. Öğrencilerin bazı sıkıntıları var. Bunları arkadaşlarımız farklı yollarla talep ediyorlar. Ancak bu taleplerin yerine getirilmesinin tek yolu öğrenci konseyleridir. Biz öğrenci ve polis tarafından yapılan şiddete karşıyız. Arkadaşlarımız harçlarla, ulaşımla, yurtlarla ilgili problemler yaşıyorlar. Ama bu problemlere eylem yapan 300-500 öğrenci değil bu problemlerle binlerce öğrenci muhatap olmakta. Öğrenci sorunlarını ön planda tutarak bazı marjinal grupların provokasyonu ile üniversitelerde hadiseler çıkarılmaya çalışıldığı hepimizin malumudur." Güler, ayrıca üniversitelerde kıyafet özgürlüğü konusunda da tüm konsey başkanlarının aynı görüşe sahip olduğunu ifade ederek, özellikle türban konusunda Ankara'da bazı üniversitelerde halen sorunlar yaşandığını, öğrencilerin okuma hakkının elinden alındığını savundu.