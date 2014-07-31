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Köşk yarışı için yurt dışında ilk oy kullanıldı

3 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yurt dışında ilk oy Avustralya'da kullanıldı

31 Temmuz 2014 10:13

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında oy verme işlemi başladı. İlk oy Avustralya'da kullanıldı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için bulundukları ülkelerde kurulan sandıklarda oy verme hakkı tanınan seçimde, Avustralya’nın Melbourne kentindeki St. Kilda City Hall’da yerel saatle 08.00’de ilk oyu 8 numaralı sandıkta Samsunlu Sinan Seven kullandı.

Sinan Seven, ''Meodow Heihgts semtinde oturuyorum. Bir saatlik yoldan geldim. Birincilik bana nasip oldu'' dedi.

Yurt dışında ilk kez oy kullandıkları için heyecanlı olduğunu belirten Seven, ''Çok gururluyum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah'' diye konuştu.

 

Son gün 3 Ağustos

 

YSK'nın aldığı karar uyarınca, Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsrail, İsviçre, İtalya, KKTC, Lübnan, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkmenistan'da ilk tur için oylama 31 Temmuz-3 Ağustos'ta 4 günde yapılacak.

Kanada, Avustralya ve Rusya'da oy verme işlemi 31 Temmuz-2 Ağustos, Bulgaristan ve Kazakistan'da 1-3 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

Sandık kurulacak diğer ülkeler ve oy kullanma süreleri şöyle olacak:

"Avusturya, Yunanistan, Cezayir, İngiltere, İsveç, Japonya, Katar, Kırgızistan, Macaristan ve Makedonya'da  2-3 Ağustos, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 31 Temmuz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 Ağustos, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İrlanda, İspanya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Özbekistan, Polonya, Sudan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da 3 Ağustos."

Yurt dışındaki seçmenler, randevu aldığı ya da kendisi için belirlenen günde oy kullanamadığı takdirde 10 Ağustos'a kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

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