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Cumhurbaşkanı Gül: İlişkimiz kardeşlik hukukunun da ötesindedir

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarına açıklık getirdi

04 Ağustos 2012 17:22

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, köşk seçimleri nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan ile arasında gerginlik yaşanıyor iddialarına yanıt verdi.Gül, "Sayın Başbakan Tayyip Bey ile arkadaşlığımız, ilişkilerimiz kardeşlik hukukunun da ötesindedir. Köşk seçimleri daha 2 yıl kadar süre var. Günü gelince oturup konuşur en doğrusunu yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Köşk'e tekrar seçilmesinin önünü kapatan girişimler nedeniyle AK Parti'de bazı kişilere kırgın olduğu yönündeki sözlere açıklık getirdi.

Gül, danışmanı Ahmet Sever'in "Sayın Cumhurbaşkanı kırgın ve üzgün" sözleriyle ilgili ilk kez suskunluğunu bozdu.

Cumhurbaşkanı Gül, Köşk seçimleri daha 2 yıl kadar süre olduğunu belirterek "Hepimizin yapacağı çok şey var. Günü gelince oturup konuşur en doğrusunu yaparız" dedi.

Kırgınlığın Başbakan Tayyip Erdoğan ile ilişkilerini nasıl etkilediği sorusuna ise "Tayyip bey ile ilişkimiz kardeşlik hukukunun ötesinde" yanıtını verdi.

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