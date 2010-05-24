T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Köşk seçimi'nde bağış sistemi değişiyor

Cumhurbaşkanlığı için Amerikanvari bir seçim kampanyası yolda. Hazırlanan tasarı Meclis gündeminde. Tartışma konusu olan bağış sisteminde revizyona gidiliyor.

24 Mayıs 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanlığı için Amerikanvari bir seçim kampanyası yolda. Hazırlanan tasarı Meclis gündeminde. Tartışma konusu olan bağış sisteminde revizyona gidiliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının toplayacağı bağışlara sınır getirilecek.

Anayasa değişti. Cumhurbaşkanını halk seçecek. Şimdi gözler, ayrıntıları belirleyen tasarıda...

Seçim için cumhurbaşkanı adayları bağış toplayacak. Ama bu yöntem AKP içinde tartışma konusu olmuştu. Bağış sisteminden vazgeçilmesi önerisi tartışmaya açılmış; adaylara Hazine yardımı yapılması, bağış toplanmaması istenmişti.

CNNTÜRK muhabiri Melek Erhan'ın haberine göre, yapılan toplantılarda bağış sisteminden vazgeçilmemesi kararı alındı.

Ama cumhurbaşkanı adaylarının toplayacağı bağışlara sınır getiriliyor.

Getirilmesi planlanan sınırlamaların ilki adayların en fazla toplayabilecekleri para yardımına ilişkin. Üzerinde durulan üst sınır 50 milyon lira.

Bir kişide alınabilecek, bağış miktarına da sınırlama getiriliyor. Aday bir kişiden en çok 10 bin lira bağış alabilecek.

Anayasa Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, bu hafta içinde toplanarak değişiklikleri netleştirecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24