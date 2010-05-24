'Köşk seçimi'nde bağış sistemi değişiyor

T24 - Cumhurbaşkanlığı için Amerikanvari bir seçim kampanyası yolda. Hazırlanan tasarı Meclis gündeminde. Tartışma konusu olan bağış sisteminde revizyona gidiliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının toplayacağı bağışlara sınır getirilecek.



Anayasa değişti. Cumhurbaşkanını halk seçecek. Şimdi gözler, ayrıntıları belirleyen tasarıda...



Seçim için cumhurbaşkanı adayları bağış toplayacak. Ama bu yöntem AKP içinde tartışma konusu olmuştu. Bağış sisteminden vazgeçilmesi önerisi tartışmaya açılmış; adaylara Hazine yardımı yapılması, bağış toplanmaması istenmişti.



CNNTÜRK muhabiri Melek Erhan'ın haberine göre, yapılan toplantılarda bağış sisteminden vazgeçilmemesi kararı alındı.



Ama cumhurbaşkanı adaylarının toplayacağı bağışlara sınır getiriliyor.



Getirilmesi planlanan sınırlamaların ilki adayların en fazla toplayabilecekleri para yardımına ilişkin. Üzerinde durulan üst sınır 50 milyon lira.



Bir kişide alınabilecek, bağış miktarına da sınırlama getiriliyor. Aday bir kişiden en çok 10 bin lira bağış alabilecek.



Anayasa Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, bu hafta içinde toplanarak değişiklikleri netleştirecek.







