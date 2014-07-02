Köşk seçimi için seçmen listeleri askıya çıktı

Bugün askıya çıkan seçmen listeleri için itiraz süresi 9 Temmuz'da sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos 2014 Pazar günü, geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamaması durumunda ikinci tur ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacakların listesi bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listelere itirazlar 9 Temmuz Çarşamba'ya kadar yapılacak.

Ezgi Çapa ile İdris Tiftikçi’nin Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, YSK'nın www.ysk.gov.tr internet adresinden de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanması gerçekleştirilebilecek. Bağcılar Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Salih Avcı, listelerin soyad sıralamasına göre yapıldığını söyleyerek, "Listede ismi olmasaydı, 9 Temmuz'a kadar adına kayıtlı bir fatura ile Nüfus Müdürlüğü'ne giderek kayıt yaptırması gerekiyor. Nüfus'tan aldığı evrakı, Yüksek Seçim Kuruluna verecek, listeye dahil olacak" diye uyardı.

‘Süreç çok kısa’

Bağcılar Kemalpaşa mahallesi muhtarı Yücel Çalışkan ise listelerin asıldığına ilişkin vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere, kahvehane ve berberlere yazı astıklarını belirtti. Muhtar Çalışkan, "Çok ilgi olmadığı gözüküyor ama zamanla ilginin artacağını umuyorum" dedi. Bazı vatandaşlar listelerde adını ararken, tatil için memleketlerine gidecek bazı vatandaşlar ise oylarını gittikleri yerde nasıl kullanacakları konusunda muhtarlıktan bilgi aldı. Bağcılar 100.Yıl Mahalle muhtarı Cem Çankaya da, "Teknolojinin gelişimi ile beraber muhtarlıkları eskisi gibi ziyaret etmiyorlar. Mümkün olduğunda internetten ulaşabiliyorlar. Arzu edenlere biz de yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Muhtarlıkların bu hafta Cumartesi-Pazar da çalışacağını belirten Çankaya "Listeler kalktıktan sonra 1 hafta, 10 gün içinde seçmen kağıtlarını dağıtmamız gerekiyor. Çünkü süreç çok kısa" dedi.