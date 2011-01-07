Köşk öğrenci olaylarına el koydu

T24 - Çankaya Köşkü’nde dün öğrencileri ağırlayan Cumhurbaşkan Gül, bugün de YÖK Başkanı'yla görüştü. Gül, YÖK Başkanı'ndan öğrencilerin sorunlarının çözülmesini isterken, İçişleri Bakanı'na da "Polis hassasiyet göstersin" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Edinilen bilgiye göre; görüşmede dün Çankaya Sofrası'na davet ettiği öğrencilerin dile getirdiği sorun ve şikayetler ele alındı.

Gül, öğrencilerden dinlediği ve not aldığı sorunları YÖK Başkanı Özcan'a aktararak, bu sorunların çözülmesini istedi.



YÖK Başkanı'na: Öğrencinin sorunları giderilsin

Cumhurbaşkanı Gül, gençlerin özgürlük alanının genişletilmesini istedi.

Gül, YÖK Başkanı’na “Öğrencilerin barınma ve harç sorunları giderilsin” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, çalışmaların takipçisi olacağını da kaydetti.



İçişleri Bakanı'na: Polis hassasiyet göstersin

Öte yandan, Gül, dün akşam İçişleri Bakanı Beşir Atalay’la yaptığı görüşmede ise “Polis öğrenci eylemlerinde hassasiyet göstersin” dedi.



Öğrencileri dinlemişti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversitelerde yaşanan olayların ardından Ankara'daki 11 üniversitenin öğrenci konseyi başkanlarını Köşk’te ağırlamıştı.

Cumhurbaşkanı Gül, öğrencilerle görüşürken dışarıda bazı öğrenciler protesto gösterisi yapmıştı.