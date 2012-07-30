Köşk LYS'deki baraj problemi için devreye girdi

Üniversite sınavında 200 binin üzerinde adayın 180 puan barajına takılmasının ardından boş kontenjan tehlikesi yaşayan vakıf üniversiteleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yardım istedi.

Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Rıfat Sarıcaoğlu, barajı geçemeyenlerin oranının yüzde 15'ten yüzde 51'e çıkmasının sadece vakıf değil, devlet üniversiteleri için de problem oluşturacağına dikkat çekti.

Bu sebeple bir çözüm bulunması amacıyla taleplerini Cumhurbaşkanı'na ilettiklerini söyleyen Sarıcaoğlu, "Bu öğrenciler zaten Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda barajı geçmişler. Bir de LYS'de barajı geçmelerine gerek yok." dedi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı Gül, konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Gül'e iletilen talepler arasında kısa vadeli çözümlerden ziyade eğitimde uzun vadeli değişiklikler yer alıyor.

Bunların arasında ortaöğretimdeki eğitim sisteminin düzeltilmesi, baraj puanının sorgulanması, kontenjan ve üniversite oranlarının belirlenmesi, dershanelerin eğitime etkisi gibi konular bulunuyor.

Baraj problemi için teklif edilen önerilerden bir tanesi de her üniversitenin kriterlerini kendisinin belirlemesi.

Buna göre ücretli okumak isteyenlere sınav yapılacak ancak her üniversite öğrenci alımında kendi kriterini kendi belirleyecek.

Vakıf üniversitelerinin temsilcileri ile bir araya gelen Gül, başta baraj puanı olmak üzere problemlerin çözümü için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ali Demir ile bir araya gelecek. Önümüzdeki günlerde çözüm için yol haritasının açıklanması bekleniyor.

LYS sınavında 200 binin üzerinde aday 180 barajını geçememişti.