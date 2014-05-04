'Köşk konusunu Başbakan'la konuştuk, günü gelince açıklamayı duyarsınız'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "Sayın Başbakan ile biz kendi aramızda bu konuları konuştuk. Onu söyleyeyim. Günü gelince yapılacak açıklamaları duyarsınız" dedi.

Gül, TSK'da paralel yapılanma olduğu ve bunların tasfiye edileceğine dair haberin hatırlatılması üzerine de Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu vurguladı. Yanlışlar, hatalar, çeşitli yapılanmalar ve faaliyetlerin olabileceğini dile getiren Gül, "Nitekim telefon dinlemeleri, son dönemde ortaya çıkan çeşitli hususlar... Bütün bunlarla mücadeleler hukuk devletinde hukuk çerçevesinde olur. MGK da hukukla bağlı olan bir kurumdur. Hiç kimse hukukun, Anayasa'nın ve kanunların dışında değildir. Yanlışlar tabii ki görmezden gelinemez ama yanlışlarla da mücadeleler hukuk çerçevesinde olur" değerlendirmesini yaptı.

Suçu olmayan insanlara gelişi güzel herhangi bir işlemin söz konusu olamayacağının altını çizen Gül, "Yapılan yanlışlar varsa bu yanlışların üstünün kapatılmasını hiç kimsenin beklememesi gerekir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "Sayın Başbakan ile biz kendi aramızda bu konuları konuştuk. Onu söyleyeyim. Günü gelince yapılacak açıklamaları duyarsınız" dedi.

Gül, Bartın Valiliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

3 dönem kuralı

AKP MKYK toplantısında 3 dönem kuralının devamına ilişkin kararın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı yorumlarına neden olduğunun belirtilmesi üzerine Gül, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin takvimin işlediğini, buna ilişkin tartışmaların da tabii olduğunu söyledi.

Gül, "Sayın Başbakan ile biz kendi aramızda bu konuları konuştuk. Onu söyleyeyim. Günü gelince yapılacak açıklamaları duyarsınız" ifadesini kullandı.

Basın özgürlüğüne ilişkin soruya ise Gül, "Basın özgürlüğü bir memleketin, demokratik ülkelerin en önemli niteliklerinden birisidir. Bu yöndeki eleştirileri dikkate almamız da fayda vardır. Önemlidir, çünkü Türkiye'nin herhangi bir şekilde başarılarını gölgeletmemek gerekir" yanıtını verdi.

'Dengelere iyi bakmamız lazım'

Gül, Amasra'ya termik santral yapılmasını destekleyip desteklemediği sorusuna "Buralar cennet gibi güzel yerler. Bir taraftan kalkınma, bir taraftan çevrenin güzelliklerini koruma. Dengelere iyi bakmamız lazım. Kategorik olarak şuna evet, şuna hayır demek, doğrusu benim bu makamımda dosyaları tam bilmeden söylemem doğru olmaz" yanıtını verdi.

İlke ve prensipleri ortaya koyduğunu belirterek, çevrenin muhakkak korunması ve bozulmaması gerekliliğine vurgu yapan Gül, "Bunun ötesinde enerji meselesi ve kalkınma hepimizin çok öncelikli meseleleridir. Bugün Zonguldak'ta gördüm. Mesela hava kirliliğini gördüm. Bununla ilgili muhakkak tedbirlerin alınması gerekir. Ona göre artık birçok enerji sektöründe modern teknolojiler, filtreler var. Bunları problem olmaktan çıkartıyor. Bunun için kategorik olarak evet, hayır demem cumhurbaşkanı olarak doğru olmaz. Çünkü meseleyi iyice bilmem lazım. Genel olarak biliyorum" ifadesini kullandı.

Gül, gün boyu yapacağı ziyaretlerde bilgiler alacağını ve ona göre nasıl hareket edileceğine karar verilebileceğini belirterek, "Buraların güzelliğini muhafaza etmek, sahibi olarak sizlerin birinci görevi olması gerekir.

Bir kez elden çıkarsa tekrar düzeltmek mümkün değil. Onun için imar faaliyetleri ve yapılaşma çok önemli" diye konuştu.