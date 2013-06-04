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Köşk Gezi Parkı için hükümeti çağırdı

Taksim Gezi Parkı protestoları devam ederken, Köşk'ten hükümete davet gitti

04 Haziran 2013 02:36

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın saat 10.30'da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek. Görüşmenin gündeminin Gezi Parkı eylemi ve sonrasında çıkan olaylar olduğu öğrenildi.

Taksim Gezi Parkı protestoları devam ederken, Köşk'ten hükümete davet gitti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'ın Fas'ta olması nedeniyle Başbakanvekili Bülent Arınç'ı Çankaya Köşkü'ne davet etti.

Gül - Arınç görüşmesi bugün saat 10.30'da yapılacak. Arınç, saat 12.00'de Başbakanlık Yeni Bina'da basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası, ''Gül'e yetkilerini hatırlattım. Bakanlar Kurulu'nu toplama yetkiniz var dedim'' diye konuşmuştu.

Bugün köşk'e çıkacak olan Bülent Arınç da, protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor, topluma en güzel şekliyle anlatılmalıdır" demişti.

 

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