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Köşk 'endişeli olanlara' davetiye göndermedi mi?

29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenemesi planlanan resepsiyonun davetiyeleri dağıtıldı...

19 Ekim 2010 03:00

T24 - 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenemesi planlanan  resepsiyonun davetiyeleri dağıtıldı. Bu sene listedeki davetli sayısnın yarı yarıya indiği söylendi. Köşk'e davet edilmeyen isimler arasında Gülben Ergen'in olmaması ise 'Köşk endişeli olanlara davetiye göndermedi mi?' sorusunu ortaya çıkardı.

Ergen referandum öncesi Twitter sayfasında, 'Ülkemle ilgili darmadağın endişelerimi, tüm korkularımı annem daha da coşturdu' şeklinde bir yorum yaptı. Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan haber şöyle:

Gül, bu yıl tek resepsiyon düzenleyince davetli sayısını da yarıya indirdi. 1500 kişilik davetli listesinde, bu yıl da sanatçılara yer verildi. Ancak referandum öncesi Twitter sayfasına, “Ülkemle ilgili darmadağın endişelerimi, tüm korkularımı annem daha da coşturdu” diye yazan sanatçı Gülben Ergen ile eşi Mustafa Erdoğan bu yıl liste dışında kaldı. Ergen, Hürriyet’e “Şu ana kadar davet almadık” diye konuştu. Ergen’in Twitter’da endişelerini ifade etmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül, Ergen’e “Nedir o endişe ve korkular” diye sormuş, ancak sanatçı bu soruya yanıt vermemişti. Ergen, ısrarlı sorular üzerine Twitter’ına “Emre Gül ile bir tanışıklığım yok. Endişelerime kulak vermiş sağolsun” diye yazmıştı. Çankaya Köşkü kaynakları ise şunları söyledi: “Bu yıl tek resepsiyon olacağı için davetli sayısının azaltıldığı doğru. Sanatçılar arasında da bir rotasyon söz konusu. Daha önceki yıllarda davet edilmiş olan sanatçılarımızın yerine bu yıl ilk kez davet edeceğimiz sanatçılar olabilir.”
 

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