Köşk de siber saldırıya uğradı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın açıkladığı son 2-3 hafta içinde Türkiye’ye yönelik yoğun siber saldırıların en önemli hedeflerinden birinin de Çankaya Köşkü olduğu ortaya çıktı.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, saldırılar üzerine alarma geçen Köşk’ün Bilişim Teknolojileri Başkanlığı, oluşturduğu özel bir ekiple, TÜBİTAK, Telekom ve ODTÜ’lü uzmanlardan da yardım alarak Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesini çökertmeyi hedefleyen saldırıya karşı koydu.



Interpol de devrede



Saldırıların arkasında ünlü “hacker” grupları Anonymous ve Rechack’ın olduğu saptanırken, geliştirilen özel bir program aracılığıyla “hacker” saldırıları yanıltılıp farklı nokta ve adreslere yönlendirildi.

Köşk’ün bu savunmasını aşamayan “hacker” grupları da bir süre sonra saldırılarına son verdi. Köşk’ün bilişim uzmanları, incelemeleri sonucunda saldırıların yüzde 70’inin yurtdışından olduğunu saptadı.

Yurtdışından yapılan saldırılara ilişkin saptanan bilgisayarların IP numaraları Interpol’e bildirilirken, Türkiye’den yapılan saldırılar için de savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.



Aynı anda 10 milyon tık



Köşk kaynakları, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinin günde ortalama 500 bin-1 milyon arasında tıklandığı, ancak bu son saldırılar sırasında siteyi tıklayanların sayısının bir anda 10 milyonu aştığı bilgisini verdi.

Hackerların bu yolla siteyi yavaşlatıp işlevsiz hale getirmeyi amaçladığı belirtilirken, yapılan incelemede, korsanlarının kullandıkları çeşitli yazılımlarla başka bilgisayarları kontrol altına alıp saldırılarını da bu bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirdiği saptandı.

Uzmanlar, “Bilgisayar oyunları ve mesajlar gibi çeşitli yöntemlerle sızılan bilgisayarlar daha sonra bu amaçla kullanılıyor. Bilgisayarı kullanılanların ise bundan haberi bile olmuyor” bilgisini verdiler.