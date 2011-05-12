Köşk danışmanının tweetleri Medya Mahallesi'nde

T24- Cumhurbaşkanı danışmanı Yusuf S. Müftüoğlu’nun sosyal paylaşım sitesi tweetter hesabında yazdıkları CNNTürk’te Ayşenur Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi programınında da tartışma konusu oldu. Arslan’ın konuğu olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kendisi hakkında da ‘faşist’ nitelemisinde bulunan Müftüoğlu’nu eleştirirken, “Bunu kahvede konuşabilir. Ama bu bu konuşmaları yapan kişinin Cumhurbaşkanlığı’nın mekanı içinde oturuyor olması doğru değil” dedi.





KÖŞK'TEN MUHALEFETE VE MEDYAYA HAKARET (Doğan Akın'ın yazısı)



T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın bugünkü (12 Mayıs 2011) yazısında gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı danışmanı Müftüoğlu’nun twitter mesajları, bulunduğu konuma yakışmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Müftüoğlu’nun başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok siyasi ve gazeteci hakkında yazdıkları Medya Mahallesi’nin de tartışma konusu oldu. Ayşenur Arslan, konuğu gazeteci yazar Ertuğrul Özkök’e, bu konudaki görüşlerini sordu.



İşte Özkök'ün Arslan'ın sorularına verdiği yanıtlar:





'Kimse müdahale etmiyor mu?'

Ayşenur Arslan: Çankaya köşkünde senin hakkında liberal değil de Faşist diyen bir kişi var. Yusuf Müftüoğlu isimli genç bir arkadaş bu. Cumhurbaşkanı Gül’ün danışmanlarından. Vicdansız CHP, Azgelişmiş Kılıçdaroğlu, Özkök Faşist ve Cahil, Nuray Mert ODATV’ci diye Twitter’da yazıyor.



Ertuğrul Özkök: Kimse müdahale etmiyor mu bu yazılanlara?





'Akıl yaşya değil baştadır'



Birisi müdahale etmiş. Twitter’dan, "Cumhurbaşkanlığındaki görevin gereği bunları ulu orta yazma" demiş. Yanıt olarak da "o fotoğraf karesine girmem bağımsız düşünmeme engel değil" diye yazmış Müftüoğlu.



Çok genç bir arkadaş. Daha benim yaşıma gelmesi için 30 yıl gerekiyor. Akıl yaşta değil baştadır tabi. Cahillik herkese atfedilebilir.



Ama Cumhurbaşkanının masasında kahve masasında konuşulmayan şeylerin konuşulması çok üzücü. ’Faşist’ sıfatının insanların birbirine karşı bu kadar kolay kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben askeri darbelerde solcuydum. Neler yaptığımı geriye dönüp bakan görür.



İnsanlar kendileri için dürüst başkaları için namussuz derse ben o insanlarda bir defo olduğunu düşünürüm. Beni faşist diye suçluyor ama ne ima ediyor? Ben onu merak ediyorum.





'İnsanlar gençken bazı sıfatları daha rahat kullanıyor'



Balyoz davası, Gölcük...



Balyoz davasında karar verildi mi? mahkeme karar vermeden net olarak karar açıklayan asıl faşisttir. Ben kararımı vermedim, eleştirilerimi yazıyorum. Çok genç bir arkadaş. İnsanlar gençken bazı sıfatları daha rahat kullanıyor.



'Bu benim değil, Cumhurbaşkanının sorunu'



- Ama Çankayada danışman sıfatı ile oturan birinin böyle düşünmesi doğru mu?



Bu benim değil Cumhurbaşkanı’nın sorunudur. Her önüne gelene faşist diyen birinin orada oturabilmesi Cumhurbaşkanı Gül’ün sorunudur. Ben ciddiye alınacak insanları kendim tayin ederim. Ciddiye almaya gerek yok. Boş ver...bir konuda böyle konuşabilen bir adamın Cumhurbaşkanı’nın danışmanı olup orada bir odası olması doğru değil"





