KÖŞK BULUŞMASI OLAYLAR NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

T24- Doğu ve Güneydoğu'da dün başlayan YSK'nın 12 bağımsız adayın başvurusunu iptal etmesi üzerine başlayan gerginlik bugün de devam etti ve yine kan aktı. Van, Hakkari ve Şırnak'ta kepenkler açılmadı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde göstericilerin üzerine ateş açıldığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı iddia edildi. . Olaylar nedeniyle Eski BDP Genel Başkanı Selehattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı' Gül'ün davetine katılmaktan vazgeçti. Demirtaş yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmeye tepki olarak değil, olaylar nedeniyle gitmedim. Gül ne zaman isterse görüşürüm" dedi.



İçişleri Bakanı Güneş: Bismil'de orantılı güç kullanıldı







Diyarbakır’da yürüyüş yapmak isteyen BDP'liler İl Binası önünde toplanırken, Belediye'ye ait kepçe ve kamyonlar da İl Binası önünde barikat kurdular. Kepçeler ile kurulan barikat karşılığında polisler de çelik kıskaçlar ile yolu kapatınca BDP Milletvekili Emine Ayna ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir yürüyüş izni almak için Emniyet Müdür Yardımcısı ile görüştü.

Bu sırada yüzleri kapalı bir grup havai fişek ve molotof kokteylleri ile saldırıya geçti.

Yapılan saldırının hemen ardından polisler de biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ederken, olaylarda çok sayıda kişi gazdan dolayı etkilendi. Gaztan etkilenenler ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olaylar esnasında Belediye'ye ait bir kepçe de aracını polislerin üzerine sürdü.

Olaylar esnasında BDP İl binasına giren bir grup gösterisi il binasının penceresinden molotof kokteyli atarken, molotof kokteyli çamda patladı ve camdan alevler yükseldi, yangını da yine panzerlerden sıkılan tazyikli su söndürdü. Son anda polislerin kenara çekilmesi ile olası bir facia önlenirken, olaylar hala ara sokaklarda devam ediyor.

‘Bismil’de göstericilere ateş açıldı’

Bismil ilçesinde de polisin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bismil Belediye Başkanı da açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.





Demirtaş: Cumhurbaşkanı Gül ne zaman isterse görüşürüm



Bismil'deki olayları gerekçe gösteren eski BDP lideri Selahattin Demirtaş da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile saat 19. 00'da Çankaya Köşkü'nde yapacağı görüşmeyi iptal etti. Demirtaş Cnn Türk'e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanıyla görüşmeye tepki olarak değil, olaylar nedeniyle yaptım. Abdullah Gül ne zaman isterse görüşürüm" dedi.

Hakkari’de gerginlik sürüyor

Gerginliğin hakim olduğu bir diğer yer de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ydi. Hakkari kent merkezinin ardından kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova ilçesi'nde de olaylar çıktı. YSK'nın aldığı kararı protesto etmek ve basın açıklaması yapmak üzere kalabalık, Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplandı. Basın açıklamasını BDP üyesi Osman Dara okudu. Dara YSK'nın kararını kınadıklarını, bunun siyasi bir soykırım olduğunu ve bu karara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Yapılan basın açıklamasını ardından yaklaşık 2 bin kişi, Demokratik Çözüm Çadırı'na doğru yürümeye başladı. Bu sırada grubun arasında bulunan bazı kişilerin polislere taş atmaya başlaması üzerine olaylar çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Polis göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullandı.