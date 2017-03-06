KOSGEB'ten uyarı: 'Kredi çıkartılacak' denilerek mesajlar gönderiliyor; kimi avlayabilirlerse

Şubat ayı itibariyle girişimcilik sertifikası ve hali hazırda bir şirkete sahip olma şartını kaldırarak 50 bin TL hibe programının koşullarını gevşeten KOSGEB'e yoğun başvurular devam ediliyor. Diğer taraftan bu hibeler dolandırıcıların da hedefine girdi. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, konu hakkında "'KOSGEB kredisi çıkartılacak' denilerek insanlara cep telefonu mesajları gönderiliyor. Kimi avlayabilirlerse" uyarısında bulundu.

KOSGEB hibesi almak için belirli bir avans karşılığı hibelerin başvuru yapan kişilerin hesabına aktarılacağına dair cep telefonu mesajları gönderildiği belirtiliyor.

Dolandırıcılık uyarısı

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, kamunun sağladığı imkanlardan istifade edecek insanları dolandırmaya dönük gayretlerin olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

"KOSGEB, devletin desteğini işletmelere sunmaya çalışan bir kuruluş. Bu kapsamda bazı kötü niyetli vatandaşlar, işletmeler, hatta şirket kuruyorlar. Cep telefonlarına ulaşarak 'Şöyle yaparsak size KOSGEB'den şu kadar kredi desteği çıkaracağız. Bunun için öncelikle avans olarak 300 lira, 500 lira şu hesaba gönderin işlemleri başlatalım. Bir hafta 10 gün içerisinde desteğiniz elinde' gibi vatandaşı dolandırmaya yönelik mesajlar gönderiyorlar. Buna yönelik olarak birkaç defa kamu spotu hazırladık. KOSGEB'den gelecek resmi mesajın dışında bizim aracılık firmalarımız yok. Sadece KOSGEB müdürlükleri, çağrı merkezlerinden bilgi alsınlar."

"Usülsüz kredi kullanımı yok"

Biçer, 'Usulsüz şekilde kredi alındığına yönelik size ulaşan bir tespit var mı?' şeklindeki soruyu ise "Şu anda yok. Hali hazırda böyle bir şey yok. Ama cep telefonu mesajı geliyor. Hatta bana bile geldi. 'KOSGEB kredisi çıkartılacak' denilerek insanlara cep telefonu mesajları gönderiliyor. Kimi avlayabilirlerse. Bunlara itibar etmemek lazım" dedi.