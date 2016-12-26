KOSGEB'in faizsiz kredi sonuçları açıklandı

KOSGEB faizsiz kredisi sonucu açıklandı.

Başvuru yapanlar http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr/ adresinden sonucunu öğrenebilecek.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre15 bin KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi, ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017 desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek" demişti.