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Ekonomi

KOSGEB'in faizsiz kredi sonuçları açıklandı

245 bin kişi sonuçları bekliyordu

26 Aralık 2016 02:54

KOSGEB faizsiz kredisi sonucu açıklandı.

Başvuru yapanlar http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr/ adresinden sonucunu öğrenebilecek.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre15 bin  KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde  toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi  faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi,  ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017  desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek" demişti.

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