KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli kredi ödemeleri başladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' ödemelerinin başladığını söyledi. Bakan Özlü, işletmelerin kredi kullanımı sırasında bankalar tarafından herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaları halinde bakanlığın 'Alo 130' numaraları şikâyet hattına başvurabileceklerini de belirtti.

Özlü, daha çok 1 ila 9 personel çalıştıran mikro işletmelere sağlanacak kredinin, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla anlaşmalı Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası tarafından kullandırılacağını ifade etti. İşletmelerin, kredi kullanımı sırasında bankalar tarafından herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaları halinde, bakanlığın "ALO 130" numaralı şikayet hattıyla KOSGEB'e başvurabileceklerine değinen Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kredi kullandırılmasında, ilk olarak her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlendi. Ardından işletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sınıflandırıldı. TÜİK verisine göre il kotasının yüzde 93'ü mikro ölçekli işletmelere, yüzde 6'sı küçük ölçekli işletmelere, yüzde 1'i ise orta ölçekli işletmelere ayrıldı. İşletmelerin iş birimi sayısı göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada bir eşitlik söz konusu olursa, bilgi beyannamesinde yer alan bilgilere göre satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapıldı. Üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik sağlandı." Özlü, bu değerlendirmelerin yanı sıra başvuruda bulunan işletmeciler hakkında 'FETÖ' veya başka bir terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığına dair güvenlik soruşturması yapıldığını da aktardı.

Kredi almayanlar için ikinci başvuru

Bakan Özlü, kredi almaya hak kazanamayan ya da başvuru süresini kaçıran adaylar için müjdeyi verdi. 2017 yılı içerisinde ikinci bir uygulama daha yapılacağını duyuran Özlü, "50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak." ifadesinde bulundu.

Krediler bankalardan çekilebilecek

Destek başvurularının ardından onay alınması halinde, aşağıda yer alan bankalardan talep edilen meblağlar alınabilecek. KOSGEB başvuruları onaylasa dahi, bankalar kredi verip vermeme ve onaylanan kredi miktarlarını değiştirme konusunda kendi inisiyatiflerini kullanma hakkında sahiptir. İşte programda yer alan bankalar;

*Akbank T.A.Ş.

*Denizbank A.Ş.

*Garanti Bankası A.Ş.

*İş Bankası A.Ş.

*QNB Finansbank A.Ş.

*Halk Bankası

*Vakıflar Bankası T.A.O

*Yapı Kredi Bankası A.Ş.

*KGF (Kredi Garanti Fonu)