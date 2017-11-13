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Ekonomi

KOSGEB Samsun İl Müdürü Dursunoğlu, daire başkanı oldu

SAMSUN, (DHA) - KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı olarak atandı

13 Kasım 2017 16:49

SAMSUN, (DHA) - KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı olarak atandı.
Samsun\'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan KOSGEB Samsun İl Müdürü Dursunoğlu, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı olarak atandı. Geçen ay Başbakan Binali Yıldırım tarafından tanıtımı yapılan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Yatırım Destek Programı\'nın uygulamasını yapan daire başkanlığının, aynı zamanda Ar-Ge desteklerini de koordine ettiği belirtildi.
Dursunoğlu\'nun ataması nedeniyle KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü\'ne ise KOBİ uzmanı olarak görev yapan Nebahat Livaoğlu\'nun vekaleten atandığı kaydedildi. 

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