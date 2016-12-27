KOSGEB kredi sonuçları

KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" ödemeleri başladı. 245 bine yakın başvurunun olduğu programda ilk 12 ay ödeme yapılmadan toplam 36 ay geri ödemeli faizsiz kredi 15 bin esnafa verilecek.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi, ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017 desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek." dedi.

Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme sürecinin başladığını belirten Özlü, değerlendirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak da "Başvuruda bulanan işletmelerin sıralaması, yazılımla otomatik yapılacak. Her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlenecek. İşletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sıralanacak." ifadesini kullandı.

Kredi hangi bankalardan kullandırılacak?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha çok 1 ila 9 personel çalıştıran mikro işletmelere sağlanacak kredinin, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla anlaşmalı Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası tarafından kullandırılacağını belirtti.

Değerlendirme nasıl yapıldı?

Özlü değerlendirmelerle ilgili şunları söyledi: "Kredi kullandırılmasında, ilk olarak her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlendi. Ardından işletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sınıflandırıldı. TÜİK verisine göre il kotasının yüzde 93'ü mikro ölçekli işletmelere, yüzde 6'sı küçük ölçekli işletmelere, yüzde 1'i ise orta ölçekli işletmelere ayrıldı. İşletmelerin iş birimi sayısı göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada bir eşitlik söz konusu olursa, bilgi beyannamesinde yer alan bilgilere göre satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapıldı. Üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik sağlandı."

KOSGEB'in il kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin yararlanabileceği 50 bin liralık sıfır faizli kredi desteğine 3 gün içinde 244 bin 980 başvuru yapılmıştı.

12 ayı ödemesiz olacak

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteği 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacak.