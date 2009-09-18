KOSGEB hangi sektörleri destek dışı bıraktı?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteklerinden yararlanacak sektörler arasına yeni sektörler eklendi. Peki hangi sektörler kapsam dışı bırakıldı?

Bundan böyle imalat, inşaat, madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetleri sektörlerindeki tüm işletmeler, KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek.

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, yürürlükte bulunan ''Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansman Desteği Sağlanması Hakkındaki Karar''da da değişiklik yapıldı.

Buna göre, önceki düzenlemede KOSGEB kredilerinden ''Sanayi işletmelerinin'' yararlanacağına ilişkin ifade ''işletmeler'' şeklinde değiştirilerek kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan listeyle KOSGEB kredilerinden yararlanacak yeni sektörler de açıklandı.

Buna göre, Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerinin Onarımı sektöründe, alkollü içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti hariç diğer alt başlıklardaki işletmeler KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek.

Madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, inşaat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, ulaştırma ve depolama, idari ve destek hizmet sektörlerindeki işletmelerin tümü KOSGEB desteklerinden yararlanma imkanına sahip olacak.

Barlar, birahaneler, diskolar kapsam dışı

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde, barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları dışındaki işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek.

Bilgi ve iletişim sektöründe de, sinema filmi, video yapım faaliyetleri ile çekim sonrası faaliyetler, dağıtım faaliyetleri, film gösterimleri ile ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri dışındaki işletmeler KOSGEB'den kredi alabilecek.

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerdeki işletmelerden, hukuk, muhasebe, defter tutma ve denetim ile vergi müşavirliği ve veterinerlik hizmetleri dışındaki işletmeler KOSGEB tarafından kredilendirilebilecek.

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektör başlığında yer alan gösteri sanatları, bunları destekleyici faaliyetler, sanatsal yaratıcılık, sanat tesislerinin işletilmesi, kumar ve müşterek bahis, spor tesislerinin işletilmesi, spor kulüplerinin faaliyetleri, form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları, diğer spor faaliyetleri, eğlence parkları ve lunaparklar ve diğer eğlence ve dinlence faaliyetlerindeki işletmeler KOSGEB kredilerinden yararlanamayacak. Bunlar dışındaki işletmeler ise kredilerin kapsamında olacak.

Diğer Hizmet Faaliyetleri başlığı altındaki iş ve işveren kuruluşları,sendika dini ve siyasi kuruluşlar, başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleriyle hamam, sauna, solaryum, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri de KOSGEB destekleri dışında kalacak. Bunlar dışındaki Diğer Hizmet Faaliyetleri başlığı altındaki alt sektörler ise destek kapsamında olacak.