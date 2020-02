KOSGEB desteğiyle kasaplığa başladı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde KOSGEB desteğiyle kasaplığa başlayan Yaşam Sunay Oral, \"Gittiğim her yerde bir kadın eli aradım. Markette, manavda, restoranda. Sonra o kadın eli neden ben olmayayım dedim ve kasaplığa başladım\" dedi.

Bir avukatlık bürosunda 4 yıl çalışan 2 kız çocuğu annesi Yaşam Sunay Oral, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'nın verdiği eğitimlere katıldı, sertifikasın aldı, KOSGEB\'in de destek verdiği projesiyle hayallerine kavuştu. Oral eşiyle birlikte 2016 yılının mayıs ayında Dalyan Mahallesi\'nde kasap dükkanı açtı.

Yaşam Sunay Oral, köfteleri kendisinin yaptığı kasapta özel üretimde de bulunduğunu belirterek, \"Aklıma kasap olacağım gelmezdi. Eşimin iş aşkı, bize bunu doğurdu aslında. Gittiğim her yerde bir kadın eli aradım, markette, manavda, restoranda. Sonra \'o kadın eli neden ben olmayayım ki\' diye sordum kendime. Bir kasabın yapabileceği her şeyi bir kadın olarak yapabiliyorum. Pirzola ve şiş hazırlıyorum, külbastı kesebiliyorum. Etin neresinden ne çıkar, çok iyi bilirim. Her kadın gibi bende de hangi işi yaparsam yapayım en iyisini yapma isteği var\" dedi.

Dalyan Mahallesi\'ndeki kasap dükkanını ziyaret ederek Yaşam Sunay Oral\'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nü kutlayan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ise, \"Kadınların, iş hayatının her alanında başarıyla çalışabileceklerini görmek oldukça sevindirici. Esnaf odamızın eğitimlerine katılarak, KOSGEB desteği alan ve kasap dükkanını açarak iş hayatına başlayan kadın girişimcimizi kutluyor, kendi işini kurmak isteyen diğer girişimci kadınlarımızı da odamızda verilecek KOSGEB eğitim kurslarına katılmaya davet ediyoruz\" dedi.



