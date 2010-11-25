-KOSGEB DESTEĞİNE REKOR BAŞVURU ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOSGEB aracılığıyla esnaf-sanatkarlarla KOBİ'lere yönelik başlatılan ve 23 Kasım 2010 tarihinde başvuruları alınan 3 Milyar liralık Yeni Destek Kredisine 80 bine yakın işletmenin başvuruda bulunduğunu bildirdi. Ergün yaptığı yazılı açıklamada, başvuruları 23 Kasım 2010 Salı günü başlayan ''Ölçek Endeksli Büyüme Destek Kredisi'' Programına esnaf-sanatkarlar ile KOBİ'lerin başvurusunun bugün itibariyle 73 bin 588'e ulaşırken, bunun için belirlenen 1,5 milyar liralık kredi hacminin de 2 günde aşıldığını kaydetti. İşletmelerden gelen yoğun başvurular nedeniyle, asıl listede yer alıp da, herhangi bir nedenle krediye hak kazanamayan ya da krediyi kullanmayan işletmelerin yerine yedek başvuruların da alındığını belirten Ergün, bu başvuruların sırasıyla değerlendirilmeye alınacağını söz konusu krediye yapılan başvuruların 46 bin 167'sinin mikro işletme, 21 bin 447'sinin küçük işletme ve 5 bin 974'ünün de orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu ifade etti. Ölçek Endeksli Büyüme Destek Kredisi'ne yapılan başvuruların yüzde 84,23'ünü mikro ve küçük ölçekli işletmelerden, yüzde 15,78'inin de orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu belirten Ergün, bugün itibariyle başvuru alımı tamamlanan krediye, 73 bin 588 işletme başvururken, 2,93 milyar lira kredi hacmi oluşturulduğunu bildirdi. Esnaf-sanatkarlarla KOBİ'lerin kredi taleplerinin müracaat sırasına göre ve belirlenen kriterler çerçevesinde anlaşma yapılan bankalar ve KOSGEB tarafından değerlendirileceğini, kriterleri uyan işletmelerin başvurularının bankalar tarafından alınarak, elektronik ortamda KOSGEB'e gönderileceğini belirten Ergün, şunları kaydetti: ''İşlemleri biten işletmelerimiz kredilerini en kısa sürede almaya başlayacaktır. Yeni Kredi Destek Programı çerçevesinde başvuran ve gerekli şartları taşıyan esnaf ve sanatkarlar ile tüm KOBİ'ler, ilk 6 ayı ödemesiz, geri kalanı aylık eşit taksitler halinde toplam 18 ay vadeli 30 bin lira, 50 bin lira ve 80 bin lira üst limitli kredi kullanabilecektir. Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin kadın girişimci olması halinde kredi üst limiti 10 bin lira daha fazla olacaktır. İşletme başına kullanılacak kredi faiz veya kar payı tutarının yüzde 25'i krediyi kullanan işletmeler tarafından aylık eşit taksitler halinde, kalan yüzde 75'i ise KOSGEB tarafından karşılanacaktır. -İHRACAT DESTEK KREDİSİNE 3 BİN 200 BAŞVURU YAPILDI- Yine 23 Kasım 2010 tarihinde kredi başvuru kabulüne başlanan İhracat Destek Kredisi Programı da yoğun ilgi görmüştür. Belirli bir ihracat performansı sağlamış, ihracatını geliştirmek, artırmak veya ihracat taahhütlerini yerine getirebilmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyan ihracatçı işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerini arttırmak amacıyla KOSGEB tarafından başlatılan ve 200 bin dolar üst limitli krediye 2 gün içerisinde 3 bin 200 işletme başvuruda bulunurken, 586 milyon dolarlık kredi hacmi oluşmuştur. 1 Milyar dolar kredi hacminin yaratılmasının planlandığı krediye başvurular halen devam etmektedir. Krediye ulaşmada, finans desteği bulunmasında sorun yaşandığı bugünler de, bu kredi desteklerinin, esnaf ve sanatkarımızla KOBİ'lerimize büyük bir destek olacağına ve piyasaya önemli bir canlılık kazandıracağına inanıyorum.''