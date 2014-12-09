KOSGEB Başkanı istifa etti

6.5 yıldır KOSGEB'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Başkanlık yapan Mustafa Kaplan'ın istifa kararı sonrası yarın izne çıkacağı öğrenildi.

Kaplan'dan boşalan göreve Bilim ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Cevahir Uzkurt'un getirileceği iddia ediliyor.

Türkiye genelinde 81 ilde il müdürlükleri bulunan KOSGEB'in 500 milyon TL’lik bir bütçesi bulunuyor.Toplam personel sayısı 1500 kişi civarında.

Uzman yardımcısı olarak KOSGEB'de işe başlayan Kaplan'ın 6.5 yıllık başkanlık görevinden sonra istifa kararı almasını 'Kan değişimine gitmek ve kurumun önünü açmak' olarak açıkladığı öğrenildi. Mesai arkadaşları ile vedalaşan Kaplan'ın 'Görevimi yapmanın huzuru içindeyim' dediği öğrenildi.